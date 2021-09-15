Жители Северного парка жалуются на отсутствие горячей воды с пятницы

В пятницу днем, 10 сентября, в телеграм-канале «Северный парк говорит» появилась информация, что горячее водоснабжение отключили в связи с восстановительными работами после аварии. Управляющая компания обещала, что к вечеру воскресенья температура выйдет на нормативную. Но в половине домов горячей воды нет до сих пор.

записи в телеграм-канале «Северный парк говорит» в воскресенье

Как сообщают жители микрорайона, вода, которая есть сейчас, «совершенно не соответствует нормативам, с полностью выкрученным горячим краном невозможно помыться, холодно». Они пытались звонить и сантехникам, и в управляющую компанию, но никто никакой точной информации жителям не дает и ситуацию не комментирует.

«Дозвонилась сегодня в управляющую компанию, сказали, что авария на котельной, мол, устраняем. Но по срокам ничего не говорят. Скорее всего, это уже между жильцами мы тут обсуждаем, что котельную не выводят на режим из-за работ по подключению новых домов. А без нормативной температуры носителя управляющая компания ничего сделать не может. Сколько это еще будет продолжаться, непонятно», — рассказала ТВ2 жительница Северного парка Татьяна.

Журналистка ТВ2 позвонила на три номера управляющей компании «Левобережная», но по всем трем номерам трубку никто не взял. Зато диспетчер аварийной службы «УК Левобережная» ответил звонок и рассказал, что сегодня обращений от жителей не поступало, аварий нет, а ремонтные работы в данный момент нигде не ведутся. Ответить на вопрос, почему у половины домов нет горячей воды, он не смог.

сегодняшние комментарии в телеграм-канале «Северный парк говорит»