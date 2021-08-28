Жители Шегарки жалуются, что не смогут уехать из Мельниково в села района

Жители Шегарского района Томской области рассказали Агентству ТВ2, что «Шегарское автотранспортное предприятие» с 1 сентября прекратит выполнять рейсы по внутрирайонным маршрутам. Такое объявление появилось на здании местного автовокзала.

«В селе Мельниково местная администрация хочет отменить рейсовый автобус по деревням. А как же людям ездить в районную больницу, как детям ездить учиться? Как родителей навещать? Ведь не у каждого есть свои автомобили", — написала жительница Наталья Булавко.

В соцсетях жители писали о том, что автобусы и раньше ходили не часто, а теперь вовсе перестанут.