Жители Шегарки жалуются, что не смогут уехать из Мельниково в села района

Жители Шегарского района Томской области рассказали Агентству ТВ2, что «Шегарское автотранспортное предприятие» с 1 сентября прекратит выполнять рейсы по внутрирайонным маршрутам. Такое объявление появилось на здании местного автовокзала.
«В селе Мельниково местная администрация хочет отменить рейсовый автобус по деревням. А как же людям ездить в районную больницу, как детям ездить учиться? Как родителей навещать? Ведь не у каждого есть свои автомобили", — написала жительница Наталья Булавко.
В соцсетях жители писали о том, что автобусы и раньше ходили не часто, а теперь вовсе перестанут.
Как рассказал глава Шегарского района Александр Михкельсон в комментарии Центру управления регионом, ситуация с закрытием внутрирайонных маршрутов сложилась неожиданно.
«Ситуация действительно напряженная сейчас. Шегарское АТП, это частное предприятие, 20 августа сообщили, что прекращают работу с 1 сентября. Хотя по закону должны были предупредить об этом за 30 дней. До этого они за помощью не обращались, и речи о расторжении договора не шло. Сложившаяся ситуация - неожиданность и для администрации района. Мы все силы бросили на ее решение: ищем варианты, параллельно продолжаем переговоры и с Шегарским АТП, и с другими перевозчиками. Надеемся, не допустим полного прекращения рейсов», — сказал Михкельсон.
Как ранее в редакцию сообщали перевозчики, в 2021 году АТП не смогло выиграть конкурс на перевозку пассажиров по маршруту Мельниково - Томск. Именно этот маршрут приносил прибыль предприятию, которое сейчас испытывает финансовые сложности.