Жители поселка в Томском районе остались без фельдшера

Жители села Калтай остались без фельдшера, сообщает телеграм-канал «Tomskpolit». Они пожаловались главврачу Томской районной больницы Анатолию Музенику на отсутсвие медицинской помощи.

«Наш поселок численностью 1500 человек остался без фельдшера. Живём в 20 километрах от города и лишены медицинских услуг на селе, просто безобразие. Родители с больными детьми должны ехать такую даль в ЦРБ», – говорится в письме жителей.

Кроме того, жители вынуждены приезжать в районную больницу с пересадками на общественном транспорте.