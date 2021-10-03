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Жители поселка в Томском районе остались без фельдшера

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Жители села Калтай остались без фельдшера, сообщает телеграм-канал «Tomskpolit». Они пожаловались главврачу Томской районной больницы Анатолию Музенику на отсутсвие медицинской помощи. 

«Наш поселок численностью 1500 человек остался без фельдшера. Живём в 20 километрах от города и лишены медицинских услуг на селе, просто безобразие. Родители с больными детьми должны ехать такую даль в ЦРБ», – говорится в письме жителей.

Кроме того, жители вынуждены приезжать в районную больницу с пересадками на общественном транспорте. 

Автор:  TOMSKPOLIT

С 28 сентября администрация Калтая ищет фельдшера. Новому специалисту предложили зарплату от 30 тыс. рублей. По данным Тимирязевского ЦРБ, при приеме на работу выплачиваются "подъемные" в размере 500 тыс. рублей. Подробнее о вакансии читайте по ссылке

 

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