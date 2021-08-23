Жители Первомайского района удерживали в гараже 39-летнего мужчину

39-летнего мужчину незаконно удерживали в гаражном боксе в деревне Тиндерлинка Первомайского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска областного УМВД задержали двух подозреваемых — жителей Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы выявить все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.