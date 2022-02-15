Жители отдаленных районов Томской области смогут получить бесплатную юридическую помощь

В понедельник в Томскую область прибыл мобильный офис, переданный региону Минюстом России, сообщает пресс-служба областной администрации. Он будет использован для оказания бесплатной юридической помощи в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Томской области.
Автомобиль представляет собой кабинеты, рассчитанные на автономную работу. Он оснащен специальной зоной для приема граждан, выходом в интернет, кондиционером, автономным отоплением и бактерицидным облучателем для обеззараживания воздуха. Также предусмотрено дополнительное оборудование для маломобильных граждан.
По информации пресс-службы региональной администрации, Томская область является одной из ведущих в стране по оказанию бесплатной юридической помощи. Во всех районах имеются специалисты Госюрбюро по Томской области, которые на постоянной основе ведут прием граждан.
«Мобильный офис, работая по отдельному графику, позволит ведущим юрисконсультам учреждения, а в случае организации совместных поездок нотариусам и представителям Ассоциации юристов России добираться до граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, и оказывать им бесплатную квалифицированную юридическую помощь. В ближайших планах — поездки в Первомайский и Асиновский районы», — рассказывает начальник Госюрбюро по Томской области Валерий Соболев.
По телефону 8 (3822) 511-108 жители Томской области и представители органов местного самоуправления могут оставлять предварительные заявки для организации выездов специалистов Госюрбюро в поселения. На их основе и будет формироваться график работы мобильного офиса.