Жители отдаленных районов Томской области смогут получить бесплатную юридическую помощь

В понедельник в Томскую область прибыл мобильный офис, переданный региону Минюстом России, сообщает пресс-служба областной администрации. Он будет использован для оказания бесплатной юридической помощи в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Томской области.

Автомобиль представляет собой кабинеты, рассчитанные на автономную работу. Он оснащен специальной зоной для приема граждан, выходом в интернет, кондиционером, автономным отоплением и бактерицидным облучателем для обеззараживания воздуха. Также предусмотрено дополнительное оборудование для маломобильных граждан.