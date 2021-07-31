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Главная Новости Общежитие на Трудовой, 22 в Томске было продано вместе с людьми
Новости

Общежитие на Трудовой, 22 в Томске было продано вместе с людьми

ТВ2
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2 часа назад

В начале этого лета в аппарат Уполномоченного по правам человека обратился томич, пенсионер с инвалидностью третьей группы. Он сообщил, что получил уведомление от нового собственника здания, где он живет, о расторжении договора найма и выселении из единственного жилья, сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека по Томской области.

Это здание находится на Трудовой, 22. Ранее – общежитие бывшего шпалопропиточного завода. Обратившемуся мужчине было разъяснено, как проходит порядок выселения из жилых помещений, в том числе и то, что выселение возможно только на основании судебного решения. Жильцы общежития стали готовиться к суду и ждали повестки.

Но несколько дней назад заявитель позвонил в аппарат Уполномоченного и рассказал, что на входной двери здания появилось объявление от собственника общежития. В нем говорилось, что люди живут в этом доме без каких-либо правовых оснований, поэтому им предлагалось в трехдневный срок покинуть помещения и передать их по акту собственнику здания. Кроме того, жителей уведомили, что, в противном случае, собственник будет вынужден сам обратиться в суд и правоохранительные органы.

Автор:  сайт Уполномоченного по правам человека по Томской области

28 июля уполномоченный по правам человека Елена Карташова и глава администрации Ленинского района Томска Светлана Садковская приехали в общежитие, встретились с жителями, выслушали жалобы и изучили представленные документы. Важно, что большинство жителей дома на Трудовой, 22 —  пенсионеры, для которых это единственное жилье. Фактически, сейчас их выселяют на улицу.

На сайте сообщается, что в течение июля в коридоре здания несколько раз неустановленные лица обрезали электропровода, а одна из жительниц рассказала, что ей в окно бросили камень и разбили стекло. Уполномоченным принято решение об оказании помощи в защите прав жителей общежития. В ближайшее время будет организована рабочая встреча с представителями органов местного самоуправления и правоохранительных структур, где обсудят варианты помощи людям.

Автор:  сайт Уполномоченного по правам человека по Томской области
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