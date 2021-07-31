Общежитие на Трудовой, 22 в Томске было продано вместе с людьми

В начале этого лета в аппарат Уполномоченного по правам человека обратился томич, пенсионер с инвалидностью третьей группы. Он сообщил, что получил уведомление от нового собственника здания, где он живет, о расторжении договора найма и выселении из единственного жилья, сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека по Томской области.

Это здание находится на Трудовой, 22. Ранее – общежитие бывшего шпалопропиточного завода. Обратившемуся мужчине было разъяснено, как проходит порядок выселения из жилых помещений, в том числе и то, что выселение возможно только на основании судебного решения. Жильцы общежития стали готовиться к суду и ждали повестки.

Но несколько дней назад заявитель позвонил в аппарат Уполномоченного и рассказал, что на входной двери здания появилось объявление от собственника общежития. В нем говорилось, что люди живут в этом доме без каких-либо правовых оснований, поэтому им предлагалось в трехдневный срок покинуть помещения и передать их по акту собственнику здания. Кроме того, жителей уведомили, что, в противном случае, собственник будет вынужден сам обратиться в суд и правоохранительные органы.