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Новости

Жители Норильска не смогли добраться домой и ночевали в ДК из-за «черной пурги»

ТВ2 Елена Бронникова

В Норильске накануне случилась «черная пурга» — сильный снегопад, штормовой ветер и плохая видимость. Из-за этого в городе отменили движение городских автобусов, парализовалось движение на автодорогах, связывающих Норильск с соседними населенными пунктам, а людей попросили не покидать жилища. Тех, кто не успел добраться домой, разместили на ночевку в доме культуры, пишет издание «Таймырский телеграф».

При температуре воздуха минус 15 градусов в Норильске порывы ветра достигали 20–25 метров в секунду. Во время шторма по городу летали куски профнастила с крыш, в одной из квартир выбило стекла, а на дороге случилось массовое ДТП. Позже власти остановили движение на трассе, ограничили движение транспорта по городу, а жителей попросили не покидать квартиры.

Пассажиров, оставшихся в Центральном районе, разместили в Городском центре культуры, оставшихся в районе Кайеркан –  в ДК «Юбилейный». Всем этим жители делились в соцсетях.

На одной из улиц Норильска случилось массовое ДТП. По данным местного ГИБДД, несколько машин столкнулись, так как при выборе скорости и дистанции не учли погоду. Никто не пострадал, но участниками ДТП, по словам очевидцев, стали сразу пять - шесть автомобилей.

Несмотря на непогоду, люди старались друг друга выручать. Так, в местных сообществах в соцсетях жители города благодарят водителя автобуса, который бесплатно довез домой пассажиров, прилетевших в аэропорт разными рейсами. Мужчина потратил на дорогу из-за плохой видимости два часа. Как пишет издание «Северный город», водитель маршрутки забрал с остановки 20 человек и развез их по домам, еще один неизвестный ПАЗа довез людей до больницы. Были случаи, когда люди оставляли у себя дома на ночлег незнакомцев, не добравшихся домой из-за пурги.

По рассказам жителей, те, кто прилетел в Норильск рано утром, смогли оказаться дома только вечером.

Автор:  скриншоты из паблика "Это Норильск, детка"
Автор:  скриншоты из паблика "Это Норильск, детка"

Больше 100 человек, которые не смогли уехать из Центрального района, оставили на ночлег в городском центре культуры. Там можно было посмотреть фильм или выпить чаю, писал «Таймырский телеграф».

 

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Утром шторм стих, но ситуация осталась напряженной. В 8:30 дорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель открыли, возобновили движение автобусов, но на остановках образовались огромные очереди. Школьники не пошли на занятия, для них объявили актировку. 

Штормовое предупреждение по сильному ветру в Норильске продолжает действовать, пишет Таймырский телеграф. Синоптики прогнозируют в городе снег, метель и видимость на дорогах менее тысячи метров. Порывы ветра вновь могут достигнуть 20–25 метров в секунду при температуре воздуха от минус 18 до минус 23 градусов. Администрация Норильска порекомендовала жителям не передвигаться на личных авто.

Автор:  ngs24.ru
Автор:  ngs24.ru

Сейчас в Норильске -14 градусов и ветер до 4 метров в секунду.

Отметим, такая же пурга случалась в Норильске в 2020 году. Тогда она затянулась на неделю.

Автор:  ww.ttelegraf.ru
Автор:  ww.ttelegraf.ru
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