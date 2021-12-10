Жители Норильска не смогли добраться домой и ночевали в ДК из-за «черной пурги»

В Норильске накануне случилась «черная пурга» — сильный снегопад, штормовой ветер и плохая видимость. Из-за этого в городе отменили движение городских автобусов, парализовалось движение на автодорогах, связывающих Норильск с соседними населенными пунктам, а людей попросили не покидать жилища. Тех, кто не успел добраться домой, разместили на ночевку в доме культуры, пишет издание «Таймырский телеграф».

При температуре воздуха минус 15 градусов в Норильске порывы ветра достигали 20–25 метров в секунду. Во время шторма по городу летали куски профнастила с крыш, в одной из квартир выбило стекла, а на дороге случилось массовое ДТП. Позже власти остановили движение на трассе, ограничили движение транспорта по городу, а жителей попросили не покидать квартиры.

Пассажиров, оставшихся в Центральном районе, разместили в Городском центре культуры, оставшихся в районе Кайеркан – в ДК «Юбилейный». Всем этим жители делились в соцсетях.