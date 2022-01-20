Жители Нарыма снова жалуются на состояние дороги, соединяющей их с областью

В редакцию ТВ2 обратился житель Нарыма Валерий Алексеев и рассказал, что дорога, которая соединяет их с большой землей, снова в плохом состоянии. «Сначала у нас была проблема, что дорогу из Нарыма в Парабель не делают. Теперь проблема — местный предприниматель залил ту часть, которая со стороны Нарыма, а со стороны Парабели — никаких сдвигов. Полотно дороги не накатали и не наморозили как следует. Поэтому дорога режет, ее никто не чистит, проехать невозможно. В понедельник там даже уничтожили две машины — колеса отлетели», — рассказал ТВ2 Валерий. Напомним, в начале декабря мы писали, что Нарымское сельское поселение отрезано от остальной области. Как сообщили тогда обратившиеся к нам местные жители, строительство ледовой переправы из Нарыма в Парабель не начиналось даже спустя две недели после обозначенных сроков. Автозимник открыли только 15 декабря.

Автор: Валерий Алексеев Автор: Валерий Алексеев

«Сейчас эта дорога в частных руках, у которых даже нет техники. Частник просто выиграл тендер, представляете? Техники нет! Один большой трактор ходит, но даже его пригнали из Каргаска. До этого дорога была на внимании «Парабельского ДРСУ». В 2022 году снова будет тендер на то, кто будет ей заниматься. Мы хотим остаться с ДРСУ, потому что с ними дорога была отличной», — говорит Алексеев. По словам Валерия, местные жители уже обращались и к главе Парабельского района Александру Карлову, и в администрацию Томской области, и в местные инстанции: «В ответ нам везде объясняют, что дорога есть, доехать можно, вот и все. Мне 60 лет, поэтому я знаю, что до нынешнего года эта дорога была исключительной, а в этом — ей никто не занимается, она ужасная».

Автор: Валерий Алексеев Автор: Валерий Алексеев

переписка с Валерием Алексеевым 20 января переписка с Валерием Алексеевым 20 января

Журналист ТВ2 пытался связаться с «Томскавтодором», чтобы получить комментарий по поводу этой ситуации. Но получить ответ и хотя бы понять, кто вообще может прокомментировать, не удалось. Так как звонок или переводили от специалиста к специалисту, или нужного человека постоянно не было на месте. Руководитель «Строительной компании Спец-СП», которая обустраивает часть зимника из Нарыма в Парабель, Сергей Писаров на звонок журналиста ответил: «А вы съездите и сами посмотрите, какая там дорога. Или позвоните главе сельского поселения, она вам точно расскажет. Здесь ситуация не очень красивая — вам жители говорят, а вы верите. Я считаю, что дорога в хорошем состоянии. Даже те метели, которые были на прошлой неделе, когда текло и все остальное — все нормально, расчищено. По каждому звонку мы реагируем», — рассказал Писаров. Глава Нарымского сельского поселения Светлана Абдрашитова на звонок не ответила.

Автор: Валерий Алексеев Автор: Валерий Алексеев

В приемной главы Парабельского района Александра Карлова — в свою очередь — на звонок журналиста ответили, но перенаправили на заместителя главы района по ЖКХ и транспорту Игоря Андриива. Он на звонок не ответил.