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Жители многоквартирного дома в Томске жалуются на отсутствие горячей воды и отопления

ТВ2 Юлия Фаллер

В редакцию ТВ2 обратились жители многоквартирного дома на улице Усова, 16 с просьбой разобраться, почему до сих пор в их квартирах нет горячей воды и тепла. 

На улице идет снег, а температура в квартире – 16 градусов. Жители дома исправно платят по всем счетам за воду и отопление, но как случилась авария, то наши сети оказались бесхозными и их будут чинить в последний момент. Куда бы мы ни звонили, везде отговорки: «Мы не владеем информацией! Ждите», – рассказывает жительница дома Анастасия Филенкова. 

По словам Анастасии, горячую воду в доме отключили 27 июля и должны были включить 18 августа. Но горячей воды, как и тепла в доме до сих пор нет. 

Фото: 
Автор: 
Раскопки возле дома на Усова, 16 -
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В «ТомскРТС» ТВ2 пояснили, что на тепловой сети, от которой запитан дом по адресу ул. Усова,16, выявлен дефект. Устранить его планируют до пятницы, 8 октября.

«Задержка проведения ремонтных работ связана с большим количеством дефектов, выявленных при проведении гидравлических испытаний в этом ремонтном сезоне. Сейчас их количество превышает 1,8 тысячи повреждений. При этом из-за износа трубопроводов новые дефекты появляются и при повторных опрессовках, и при запуске сетей, зачастую в нескольких метрах от уже отремонтированных участков. Из-за этого сроки ремонта приходится сдвигать. Компания приняла все возможные организационные  меры – увеличила количество бригад и техники, организовала работы в вечернее время в выходные дни. Сейчас компания устраняет оставшиеся дефекты на подводящих сетях к одиночным домам. В ближайшее время эти работы будут завершены, и все потребители будут обеспечены теплоснабжением», — рассказал представитель компании.

Наибольшее количество жилых домов без отопления (146 домов) остается в Советском районе. Это связано, в том числе с регулировкой на внутридомовых сетях. Для оперативного взаимодействия с населением здесь открыта «горячая линия» по подключению домов к горячему водоснабжению и теплоснабжению. Уточнить информацию можно по телефону: 8-913-852-64-84. Также на этом телефонном номере подключен мессенджер whatsapp для текстовых сообщений.

В рамках совместного проекта администрации Ленинского района и ЦУР работает контакт-центр. В пабликах социальных сетей Одноклассники и ВКонтакте  жители Ленинского района Томска могут оставлять вопросы, связанные с запуском тепла в конкретном доме. Информацию можно уточнить по телефонам: 51-71-28 и 51-71-27.

В Октябрьском районе по вопросам подключения дома к теплу томичи могут обращаться по телефонам: 90-24-73 и 90-24-71.

Жители Кировского района могут задать свои вопросы, позвонив в жилищно-коммунальный отдел по телефонам: 56-05-97 и 55-69-01.

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