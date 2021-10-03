Жители многоквартирного дома в Томске жалуются на отсутствие горячей воды и отопления

Наибольшее количество жилых домов без отопления (146 домов) остается в Советском районе. Это связано, в том числе с регулировкой на внутридомовых сетях. Для оперативного взаимодействия с населением здесь открыта «горячая линия» по подключению домов к горячему водоснабжению и теплоснабжению. Уточнить информацию можно по телефону: 8-913-852-64-84. Также на этом телефонном номере подключен мессенджер whatsapp для текстовых сообщений.

В рамках совместного проекта администрации Ленинского района и ЦУР работает контакт-центр. В пабликах социальных сетей Одноклассники и ВКонтакте жители Ленинского района Томска могут оставлять вопросы, связанные с запуском тепла в конкретном доме. Информацию можно уточнить по телефонам: 51-71-28 и 51-71-27.

В Октябрьском районе по вопросам подключения дома к теплу томичи могут обращаться по телефонам: 90-24-73 и 90-24-71.

Жители Кировского района могут задать свои вопросы, позвонив в жилищно-коммунальный отдел по телефонам: 56-05-97 и 55-69-01.