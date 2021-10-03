Жители многоквартирного дома в Томске жалуются на отсутствие горячей воды и отопления

В редакцию ТВ2 обратились жители многоквартирного дома на улице Усова, 16 с просьбой разобраться, почему до сих пор в их квартирах нет горячей воды и тепла.
На улице идет снег, а температура в квартире – 16 градусов. Жители дома исправно платят по всем счетам за воду и отопление, но как случилась авария, то наши сети оказались бесхозными и их будут чинить в последний момент. Куда бы мы ни звонили, везде отговорки: «Мы не владеем информацией! Ждите», – рассказывает жительница дома Анастасия Филенкова.
По словам Анастасии, горячую воду в доме отключили 27 июля и должны были включить 18 августа. Но горячей воды, как и тепла в доме до сих пор нет.
В «ТомскРТС» ТВ2 пояснили, что на тепловой сети, от которой запитан дом по адресу ул. Усова,16, выявлен дефект. Устранить его планируют до пятницы, 8 октября.
«Задержка проведения ремонтных работ связана с большим количеством дефектов, выявленных при проведении гидравлических испытаний в этом ремонтном сезоне. Сейчас их количество превышает 1,8 тысячи повреждений. При этом из-за износа трубопроводов новые дефекты появляются и при повторных опрессовках, и при запуске сетей, зачастую в нескольких метрах от уже отремонтированных участков. Из-за этого сроки ремонта приходится сдвигать. Компания приняла все возможные организационные меры – увеличила количество бригад и техники, организовала работы в вечернее время в выходные дни. Сейчас компания устраняет оставшиеся дефекты на подводящих сетях к одиночным домам. В ближайшее время эти работы будут завершены, и все потребители будут обеспечены теплоснабжением», — рассказал представитель компании.
Наибольшее количество жилых домов без отопления (146 домов) остается в Советском районе. Это связано, в том числе с регулировкой на внутридомовых сетях. Для оперативного взаимодействия с населением здесь открыта «горячая линия» по подключению домов к горячему водоснабжению и теплоснабжению. Уточнить информацию можно по телефону: 8-913-852-64-84. Также на этом телефонном номере подключен мессенджер whatsapp для текстовых сообщений.
В рамках совместного проекта администрации Ленинского района и ЦУР работает контакт-центр. В пабликах социальных сетей Одноклассники и ВКонтакте жители Ленинского района Томска могут оставлять вопросы, связанные с запуском тепла в конкретном доме. Информацию можно уточнить по телефонам: 51-71-28 и 51-71-27.
В Октябрьском районе по вопросам подключения дома к теплу томичи могут обращаться по телефонам: 90-24-73 и 90-24-71.
Жители Кировского района могут задать свои вопросы, позвонив в жилищно-коммунальный отдел по телефонам: 56-05-97 и 55-69-01.