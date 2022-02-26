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Жители микрорайона Радонежский пожаловались на стаю собак. Специалисты ведут отлов

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Жители микрорайона Радонежский пожаловались на стаю бездомных собак. 

«Люди не могут идти на работу спокойно. На детей нападают», — говорят они.

По информации городского департамента дорожной деятельности, ночью в микрорайоне специалисты выловили несколько собак (самок), отправили их в приют.

Сейчас отлов собак продолжается. По словам специалистов по отлову, псевдо-стая в ближайшее время должна распасться.

О случаях безнадзорных животных на улицах томичи могут обращаться в департамент дорожной деятельности и благоустройства по телефонам 46-83-69, 53-57-66.

Напомним, с начала 2020 года вступила в силу норма, согласно которой единственным основанием для эвтаназии является неизлечимая болезнь животного, доставляющая ему непереносимые физические страдания. Теперь единственным способом регулирования численности бездомных животных стала схема ОСВВ (отлов—стерилизация—вакцинация—выпуск). Особо агрессивных собак предписано содержать в приютах до наступления естественной смерти. В Томске государственного приюта содержания бездомных животных — нет.

Сейчас в Томске специалисты фиксируют 6-8 стабильных собачьих стай (в частности на Каштаке, ул. Сибирской, Мокрушина, Б. Хмельницкого и др.), за ними ведется наблюдение. По оценке мэрии, на строительство приюта потребуется около 120 млн рублей. В бюджете города таких денег нет. Сейчас администрация города должна найти 5,5 млн рублей на разработку ПСД приюта для бездомных собак.

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