Жители дома в центре Томска с мая живут без горячей воды

В редакцию Агентства новостей ТВ2 обратилась жительница дома по проспекту Ленина 124/1. Она рассказала, что уже несколько месяцев они живут без горячей воды и не знают, когда ее получат.

Как рассказала старшая по дому Галина Копачева, в их трехэтажном доме отключили горячую воду в связи с ремонтом теплосетей 31 мая. Подать должны были 18 июля. После этой даты сроки неоднократно сдвигались, очередная дата подачи — 14 августа, но, по словам женщины, работы не ведутся и на месте раскопок не видно рабочих.

«Нам говорят, что воды нет и в соседних домах. Я сделала обход, узнала у жителей, воды нет только у нас», — сказала Галина Копачева.

В компании «ТомскРТС» ТВ2 ответили, что на квартальной тепловой сети, от которой запитан дом по проспекту Ленина 124/1, выявлены локальные дефекты, но устранить их не успели из-за большого количества работ на всех сетях города.

«Поскольку объем повреждений, находящихся сейчас в работе, а это около 300 дефектов по разным участкам сетей, не позволяет устранить их все одномоментно, разработан график их ликвидации. В первую очередь бригады устраняют дефекты на участках, от которых запитано большое количество домов, затем переходят к ремонту сетей, подводящих к отдельным домам», — пояснили в пресс-службе «ТомскРТС».

В компании отметили, что дефект на теплотрассе дома на Ленина, 124/1 планируют устранить до конца августа.

«Компания «ТомскРТС» приносит извинения абонентам за доставленные неудобства и прикладывает все усилия для скорейшего устранения выявленных дефектов и подачи горячей воды абонентам. Работы по ремонту сетей не прекращаются даже в вечернее время и в выходные дни», — добавили в компании.