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Жителей Томской области предупредят о месте возможного падения частей ракеты-носителя «Ангара»

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С 20 декабря специалисты департамента защиты населения и территории Томской области и поисково-спасательной службы региона проведут серию авиамониторингов зоны расчетного падения отделяющихся частей космической ракеты, сообщает пресс-служба обладминистрации. Цель полетов — предупредить жителей близлежащих поселений и исключить вероятность нахождения людей, техники и домашних животных в границах возможного падения второй ступени ракеты-носителя «Ангара-А5».

Автор:  Администрация Томской области
Автор:  Администрация Томской области

Все облеты будут выполнены на вертолете МИ-8. Особое внимание специалисты уделят населенным пунктам Белый Яр, Куролино, Лисица и Березовка, расположенным в непосредственной близости к территории падения, ограниченной восемью тысячами квадратных километров с центром в 65 километрах северо-западнее озера Треш.

23 декабря 2021 года в 18 часов по московскому времени госкорпорация «Роскосмос» проведет запуск ракеты космического назначения «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк».

Задействованный район падения второй ступени ракеты-носителя частично расположен на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов.

В связи с плановым запуском ракеты-носителя департамент защиты населения и территории Томской области просит воздержаться от посещения предполагаемого района падения, а в случае обнаружения фрагментов ракеты сообщить об их местонахождении по телефону +7 961 892-32-62.

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