Жителей Иркутска готовят к эвакуации из-за паводка

Ночью уровень воды в Иркуте поднялся до 308 сантиметров при критической отметке в 320 сантиметров. Сейчас напор сдерживает защитный вал, возведенный в поселке имени Горького вдоль улицы Пляжная, жителей готовят к эвакуации.

В зону возможного подтопления попадают поселок Горького, жилые дома в поселке Мельниково и дорога на улице Иркутска.

«Подготовлены пункты временного размещения, – цитирует пресс-служба мэрии Иркутска первого заммэра Андрея Южакова. – Мы готовы к эвакуации жителей, находимся с ними на постоянной связи. Отрабатываем все вопросы в оперативном режиме».

Муниципальные службы города находятся в повышенной готовности. Стоят круглосуточные посты, подготовлена необходимая техника, заготовлены запасы песчано-гравийной смеси для возведения преград. В работах участвуют свыше 900 человек и 300 единиц техники.