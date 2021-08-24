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Главная Новости Жителей Иркутска готовят к эвакуации из-за паводка
Новости

Жителей Иркутска готовят к эвакуации из-за паводка

ТВ2
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48 минут назад

Ночью уровень воды в Иркуте поднялся до 308 сантиметров при критической отметке в 320 сантиметров. Сейчас напор сдерживает защитный вал, возведенный в поселке имени Горького вдоль улицы Пляжная, жителей готовят к эвакуации. 

Автор:  мэрия Иркутска

В зону возможного подтопления попадают поселок Горького, жилые дома в поселке Мельниково и дорога на улице Иркутска. 

«Подготовлены пункты временного размещения, – цитирует пресс-служба мэрии Иркутска первого заммэра Андрея Южакова. – Мы готовы к эвакуации жителей, находимся с ними на постоянной связи.  Отрабатываем все вопросы в оперативном режиме».

Муниципальные службы города находятся в повышенной готовности. Стоят круглосуточные посты, подготовлена необходимая техника, заготовлены запасы песчано-гравийной смеси для возведения преград. В работах участвуют свыше 900 человек и 300 единиц техники.

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