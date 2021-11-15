Жителям Томской области предлагают оценить безопасность услуг банков и страховых

Центробанк предлагает жителям Томской области в ноябре пройти опрос, чтобы рассказать о своем опыте получения финансовых услуг. Результаты помогут банкам и страховым компаниям совершенствовать профилактику мошеннических действий.

Как сообщили в Банке России, за 9 месяцев 2021 года жители Томской области 30 раз пожаловались в регулятор на кибермошенничество — это седьмой показатель по Сибири. При этом в 19 случаях обращения касались банковских кредитов, которые мошенники оформили с помощью полученных у людей персональных данных. Остальные случаи описывали схему, когда мошенники брали микрозаймы онлайн, а у людей появлялись долги.

Большая часть мошеннических схем по-прежнему опирается на социальную инженерию: человеку обещают выгоды, либо внушают страх потерять деньги. Например, приходит СМС о том, что кто-то пытается оформить на человека кредит. Затем человеку звонят уже от имени службы безопасности банка и просят назвать код, чтобы якобы отменить кредитную заявку. Этот код может подтверждать операцию списания или давать доступ в личный кабинет, откуда можно похитить деньги со счетов.