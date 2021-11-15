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Жителям Томской области предлагают оценить безопасность услуг банков и страховых

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Центробанк предлагает жителям Томской области в ноябре пройти опрос, чтобы рассказать о своем опыте получения финансовых услуг. Результаты помогут банкам и страховым компаниям совершенствовать профилактику мошеннических действий.

Как сообщили в Банке России, за 9 месяцев 2021 года жители Томской области 30 раз пожаловались в регулятор на кибермошенничество — это седьмой показатель по Сибири. При этом в 19 случаях обращения касались банковских кредитов, которые мошенники оформили с помощью полученных у людей персональных данных. Остальные случаи описывали схему, когда мошенники брали микрозаймы онлайн, а у людей появлялись долги.

Большая часть мошеннических схем по-прежнему опирается на социальную инженерию: человеку обещают выгоды, либо внушают страх потерять деньги. Например, приходит СМС о том, что кто-то пытается оформить на человека кредит. Затем человеку звонят уже от имени службы безопасности банка и просят назвать код, чтобы якобы отменить кредитную заявку. Этот код может подтверждать операцию списания или давать доступ в личный кабинет, откуда можно похитить деньги со счетов.

«Восемьдесят процентов атак злоумышленников приходится на телефонные звонки. Поэтому если вам звонят якобы сотрудники банка, правоохранительных или других государственных структур и в ходе разговора требуют сообщить персональные данные, данные банковской карты, ПИН-коды и пароли из СМС — это точно мошенники и такой разговор необходимо прекратить. Информацию о состоянии ваших счетов можно выяснить самостоятельно по номеру телефона вашего банка, указанному на обратной стороне банковской карты. Если вам звонят из государственных структур с «денежными» вопросами», то лучше самостоятельно перезвонить в организации по официальным телефонам и выяснить детали ситуации», — рассказала управляющий томским отделением Банка России Елена Петроченко.

В ноябре жителям региона (физическим и юридическим лицам) предлагают принять участие в опросе Банка России, который в будущем поможет сделать работу финансовых организаций более безопасной. Опрос анонимный и доступен на сайте Центробанка до 3 декабря.

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