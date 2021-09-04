Жителям четырех малочисленных поселков Томской области теперь доступная мобильная связь

Более 700 жителей малочисленных поселений Томской области теперь имеют возможность пользоваться сотовой связью, сообщает пресс-служба областной администрации. Из регионального бюджета на эти цели было направлено 12 миллионов рублей.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, за счет средств областного бюджета в этом году обеспечена доступность и улучшено качество мобильной связи деревне Сухое Бакчарского района, поселке Узень Первомайского района, селе Новоильинка Шегарского района. А также 3 сентября ввели в эксплуатацию базовую станцию в селе Апсагачево Первомайского района.