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Жителям четырех малочисленных поселков Томской области теперь доступная мобильная связь

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Более 700 жителей малочисленных поселений Томской области теперь имеют возможность пользоваться сотовой связью, сообщает пресс-служба областной администрации. Из регионального бюджета на эти цели было направлено 12 миллионов рублей.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, за счет средств областного бюджета в этом году обеспечена доступность и улучшено качество мобильной связи деревне Сухое Бакчарского района, поселке Узень Первомайского района, селе Новоильинка Шегарского района. А также 3 сентября ввели в эксплуатацию базовую станцию в селе Апсагачево Первомайского района.

«Обеспечение жителей отдаленных поселков качественной мобильной связью находится на особом контроле губернатора Сергея Жвачкина. По его поручению мероприятия по развитию сотовой связи в удаленных и малочисленных населенных пунктах за счет средств областного бюджета мы ведем с 2017 года, — напомнил Игорь Шатурный. — За пять лет услугами сотовой связи мы обеспечили 52 населенных пункта Томской области с общей численностью 14,5 тысячи человек. При этом у жителей также появилась возможность пользоваться услугами беспроводного доступа к интернету».
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