Жителя томского села будут судить за 50 оскорбительных СМС жене

Жительница деревни Березкино пожаловалась в прокуратуру, что супруг оскорбляет ее через СМС-сообщения. Сотрудники провели проверку.

Оказалось, что летом 2021 года за месяц мужчина послал жене около 50 смс-сообщений, в которых «в неприличной форме с использованием нецензурных выражений унижал ее достоинство как женщины и матери». В прокуратуре уточнили, что оскорбления он объяснил недовольством образом жизни супруги.

Районный прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела по статье «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Теперь семье предстоит отправиться в мировой суд, где рассмотрят дело.

Для граждан эта статья предусматривает штраф от одной до трех тысяч рублей, должностные лица наказываются штрафом от десяти до 30 тысяч рублей, а юридические - от 50 до 100 тысяч рублей.