Житель Забайкалья разобрал на дрова часть дома-памятника 1807 года постройки

Житель села Калинино в Забайкальском крае купил деревянный дом 1807 года постройки, относящийся к памятникам культурного наследия, и частично разобрал его на дрова, сообщает ИА «Чита.Ру».

«Мы отправили туда своего специалиста. Оказалось, что собственник купил дом на дрова и уже разобрал пол и одну стену в сенях. Мы это зафиксировали, предупредили нового и прежнего собственников. И отправили заявление в полицию», — рассказала руководитель регионального центра охраны и сохранения объектов культурного наследия Ольга Ян-Мина.

Она добавила, что этот дом — один из самых старых домов Забайкалья.

Замруководителя государственной службы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края Владимир Нестеренко рассказал, что собственник дома будет привлечён к административной или уголовной ответственности в зависимости от причинённого ущерба.

Дом в селе Калинино – памятник жилой архитектуры начала XIX века, самый ранний образец сельской архитектуры в Забайкалье. В 2017 году его планировали использовать как жилье.