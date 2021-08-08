Житель томского села украл таксофон, чтобы украсить свой приусадебный участок

В полицию Парабельского района обратился представитель одной из местных организаций и сообщил, что кто-то украл таксофон, который был установлен на одной из опор в деревне Голещихино.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, полицейские быстро установили подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. «По предварительным данным подозреваемый, передвигаясь на своем автомобиле по улице Рыбной в деревне Голещихино, увидев на опоре закрепленный таксофон, похитил его, открутив крепления от опоры. Похищенный таксофон злоумышленник установил на усадебном участке своего дома для декора» — говорится в сообщении.

Автор: пресс-служба областного УМВД