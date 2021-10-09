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Житель Стрежевого украл автомобиль, который сам же ранее продал

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Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает, что в дежурную часть в Стрежевом поступило заявление от местного жителя, который рассказал, что у него угнали автомобиль «ВАЗ-2109». Подозреваемым оказался уже привлекавшийся к уголовной ответственности молодой человек, который ранее продал стрежевчанину эту машину.

Известно, что девятнадцатилетний житель Стрежевого в одном из дворов города увидел припаркованный автомобиль без сигнализации, который ранее он продал. Проникнув в салон автомобиля через отсутствующую форточку, молодой человек разблокировал управление машиной. После чего попросил проезжающего мимо водителя отбуксировать неисправный автомобиль к своему дому.

Похищенный автомобиль был оперативно изъят сотрудниками полиции и передан законному владельцу. Дознавателями ОД МО МВД России «Стрежевской» возбуждено уголовное дело по преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Автор:  пресс-служба УМВД России по Томской области
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