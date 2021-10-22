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Пьяный житель Парабели напал на медработников и устроил дебош в больнице

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21-летний житель Парабели напал на работников скорой помощи районной больницы. Сейчас он задержан.

«Сегодня в 01.30 в приемный покой Парабельской районной больницы за медицинской помощью обратился молодой мужчина с раной руки. Во время осмотра женщиной фельдшером он начал вести себя агрессивно, разбрасывать мебель. Угрожая расправой, он оттолкнул фельдшера, повредил дверь, а затем покинул отделение», — рассказал главный врач Парабельской районной больницы Владимир Булычев.

Фото: 
Автор: 
департамент здравоохранения Томской области -
департамент здравоохранения Томской области -
департамент здравоохранения Томской области -

По информации главного врача, через некоторое время в скорую помощь обратилась девушка, которая ранее сопровождала этого мужчину. Она рассказала, что ее спутник на улице потерял сознание и попросила о помощи.

Скорая помощь выехала на место. Мужчина находился в бессознательном состоянии, фельдшер в автомобиле стала оказывать ему необходимую помощь, однако, придя в сознание, мужчина снова стал вести себя агрессивно. Он ударил фельдшера, стал разбрасывать медицинскую аппаратуру, повредил дверь машины, разбил стекло и самостоятельно покинул автомобиль скорой, сообщает облздрав.

Сотрудники больницы обратились в полицию. Полицейские задержали мужчину, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В больнице оценивается сумма ущерба, обе пострадавшие также написали заявления об оскорблении и угрозах жизни и здоровью.

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