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Житель Моряковского затона нашел древний рог бизона на берегу Оби

ТВ2 Роман Чертовских

 Житель Моряковского затона Владимир Балашов нашел большой рог на берегу Оби близ села Половинка. Профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Сергей Лещинский рассказал ТВ2, что это рог бизона.

Вода спала, и рог просто лежал там. Немного в воде, но уже на берегу. Я его обмыл от песка немного и решил унести домой, — рассказал Владимир Балашов. — Это натуральный рог, на нем даже частицы черепа остались, только вот от какого быка? У нас таких животных вроде не водится.

Профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Сергей Лещинский объяснил ТВ2, что это рог бизона. Ученый рассказал, что ранее бизоны жили в Сибири и вымерли лишь менее 10 тысяч лет назад. При экспертизе ученые смогут оценить, имеет ли находка Владимира Балашова историческую ценность. 

С подобными находками также можно обращаться в Палеонтологический музей ТГУ. Так, в мае 2021 года томич Евгений Шевцов обнаружил камень с отпечатками древних растений в окрестностях Ботанического сада на Степановке. Специалисты музея определили, что возраст отпечатавшихся растений составляет от 23 до 65 млн лет.

Отметим, в Якутии с 2006 года идет проект по реакклиматизации, или возвращению в естественную среду обитания лесных бизонов. О проекте рассказывает издание Новости Якутии. Сейчас в питомнике «Усть-Буотама» на территории природного парка «Ленские столбы» насчитывается 250 особей бизона, 130 из них  родились в Якутии. Сотрудник парка Роман Сметанин отмечает, что «местные» телята больше размером, чем «канадцы», и, в отличие от них, привыкшие к человеку.

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Аналогичный питомник «Тымпынай» создали в Горном улусе, сейчас там живет 112 голов.  По достижении определенной концентрации часть бизонов выпускают в прилегающую местность на территории природного парка. Сейчас численность свободноживущих животных достигла 80 голов.

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