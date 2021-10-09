Житель Молчановского района взял кредит на своего умершего отца, чтобы не возвращать деньги

В марте 2020 года 30-летний житель Молчановского района через мобильное приложение оформил потребительский кредит, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Но в качестве заемщика он указал своего отца, умершего два года назад. В результате таких действий, как полагал мужчина, возвращать кредитные средства ему не придется. Поэтому полученные 105 тысяч рублей потратил на собственные нужды.

Только спустя год, после того, как банк не получал платежи и проверил, кому был предоставлен кредит, обман вскрылся. Банк обратился с заявлением в правоохранительные органы. На данный момент уголовное дело направлено для рассмотрения в Молчановский судебный район Томской области. Мужчину будут судить за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение путем обмана).