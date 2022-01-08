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  3. Житель Колпашева в «Городском» урочище вырубил деревьев на 1,5 млн рублей
Новости

Житель Колпашева в «Городском» урочище вырубил деревьев на 1,5 млн рублей

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В полицию Колпашевского района сообщили о незаконной рубке леса, на месте во время проверки выяснилось, что рубка ведется на территории урочища, сообщили в региональном УМВД.

Подозреваемого задержали, им оказался житель Колпашева 1949 года рождения. По предварительным данным полиции, на территории урочища «Городское» Колпашевского участкового лесничества мужчина вырубил четыре кедра, десять пихт, три березы и 12 осин. Сумму ущерба оценили в полтора миллиона рублей.

На задержанного мужчину возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ, это «Незаконная рубка лесных насаждений».

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Автор: 
Фото: УМВД по Томской области -
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Фото: УМВД по Томской области -
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