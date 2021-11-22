Народная новость: Житель Катайги пожаловался на отсутствие вакцины от COVID-19

Житель поселка Катайга Верхнекетского района Томской области Алексей Орловский пожаловался в редакцию ТВ2 на отсутствие вакцины от COVID-19 в местной больнице. По словам Алексея, утром он отправился на прием к стоматологу, однако тот его отказался принять из-за отсутствия QR-кода. На вопрос на каком основании врач не хочет провести осмотр пациента, тот ответил ему, что боится заразиться коронавирусом. Тогда Алексей Орловский решил записаться на прививку от COVID-19, но не тут-то было. Оказывается первого компонента вакцины СПУТНИК-V в поселке нет.

О том, что в настоящий момент вакцины нет, подтвердили в катайгинской больнице и ТВ2. По словам администратора, вакцина должна поступить к концу недели, но это не точно.

Чтобы добраться до Катайги, нужно проехать 520 километров от Томска на север и переправиться через реку Кеть. В теплое время года через реку ходит паром, а с наступлением холодов на другой берег едут по ледовой переправе. Возможно транспортные сложности и стали причиной отсутствия вакцины.