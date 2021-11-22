Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Народная новость: Житель Катайги пожаловался на отсутствие вакцины от COVID-19
Новости

Народная новость: Житель Катайги пожаловался на отсутствие вакцины от COVID-19

ТВ2 ТВ2

Житель поселка Катайга Верхнекетского района Томской области Алексей Орловский пожаловался в редакцию ТВ2 на отсутствие вакцины от COVID-19 в местной больнице. По словам Алексея, утром он отправился на прием к стоматологу, однако тот его отказался принять из-за отсутствия QR-кода. На вопрос на каком основании врач не хочет провести осмотр пациента, тот ответил ему, что боится заразиться коронавирусом. Тогда Алексей Орловский решил записаться на прививку от COVID-19, но не тут-то было. Оказывается первого компонента вакцины СПУТНИК-V в поселке нет.

О том, что в настоящий момент вакцины нет, подтвердили в катайгинской больнице и ТВ2. По словам администратора, вакцина должна поступить к концу недели, но это не точно. 

Чтобы добраться до Катайги, нужно проехать 520 километров от Томска на север и переправиться через реку Кеть. В теплое время года через реку ходит паром, а с наступлением холодов на другой берег едут по ледовой переправе. Возможно транспортные сложности и стали причиной отсутствия вакцины.

 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.