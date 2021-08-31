Житель Каргаска заплатит 350 тысяч компенсанции за собаку, укусившую ребенка за лицо

В суде установили, что в октябре 2020 года хозяин собаки выпустил ее из вольера без намордника и поводка. На улице собака напала на мальчика и укусила его за лицо. Ребенок получил травмы и лечился в стационаре, кроме того «испытал сильный испуг, физическую боль и нравственные страдания». Ребенку потребуется операция, чтобы убрать с лица оставшиеся рубцы.

Жительница села Каргасок вместе с прокуратурой добились в суде компенсации морального вреда своему шестилетнему сыну, которого укусила собака.

По итогам заседаний суд решил взыскать с владельца собаки компенсацию морального вреда в сумме 350 тысяч рублей.

«Обжаловав это судебное решение в апелляционном порядке, владелец собаки полагал недоказанным наличие причинно-следственной связи между имеющимся у мальчика расстройством здоровья и нападением на него собаки. Указал, что размер компенсации чрезмерно завышен и обусловлен исключительно его имущественным положением, просил снизить его до 100 тыс. рублей, что, по его мнению, отвечает требованиям разумности и справедливости», — сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор в апелляционном суде настоял, что назначенная компенсация соразмерна физическим и моральным страданиям ребенка. Суд согласился с его позицией и оставил решение суда первой инстанции без изменений.