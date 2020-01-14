Зима в Томске: вывезли 15 тысяч тонн снега, но жители жалуются на неубранные улицы

За прошедшие выходные коммунальные службы вывезли с улиц Томска более 15 тысяч тонн снега. Томичи отмечают, что часть их жалоб остается без внимания.

Ранее мэр города Иван Кляйн потребовал, чтобы в прошедшие выходные коммунальные службы Томска работали в усиленном режиме.





«По прогнозам синоптиков ожидается небольшой снег. Своевременно расчистить его с дорог и вывезти уже скопившийся — задача коммунальщиков номер один на ближайшие дни. Томичи должны свободно выезжать из дворов парковать автомобили у обочин и свободно передвигаться по пешеходным переходам и тротуарам. В задании для подрядчиков должны быть учтены обращения томичей, которые мы получаем и анализируем из разных источников. Мы выделили достаточно средств районам на уборку внутриквартальных проездов, добавили финансирование на вывоз снега с улиц 2 и 3 категории. И у нас есть все основания требовать от подрядчиков качественной работы по контракту», — процитировала пресс-служба мэрии Ивана Кляйна.





В понедельник бригады «ТомскСАХ» доложили, что вывезли с 34 участков улично-дорожной сети более 11 тысяч тонн снега, а сторонние организации от районов – почти 4 тысяч тонн. Всего работы проводились на 224 участках улично-дорожной сети.





Так «ТомскСАХ» вывозил снег с участков ул. Красноармейской, Пушкина, Учебной, Беленца, Татарской, Р. Люксембург, пр. Ленина, Комсомольского, Московского тракта, пер. Базарного, в районе транспортной развязки на 4-й поликлинике и др. Тракторы задействовали в механизированной очистке тротуаров по ул. Ивановского, Высоцкого. Среднесуточный выход техники составил 174 единицы.





Пресс-служба мэрии отмечает, что пешеходные пространства очищали Б. Подгорной, Советской и Сибирской. Александр Радченко, проживающий по улице Сибирской, отметил, что обращался в администрацию города с просьбой убрать сваленный на тротуар снег несколько раз. Однако на его обращение никто не среагировал.