Жилье бизнес-класса может появиться на месте «Сибэлектромотора»

Еще один жилой микрорайон может появиться на месте томского завода. Концепцию планировки нового микрорайона на территории бывшего завода «Сибэлектромотор» рассмотрела рабочая группа Градостроительного совета.

На заседании рабочей группы Градостроительного совета при администрации Томска была рассмотрена концепция застройки территории, расположенной на территории бывшего завода «Сибэлектромотор» (ограничена улицами Елизаровых, Шевченко, Енисейская, проспектами Комсомольский и Кирова). Общая площадь участка — более 16 га.

Согласно концепции, разработанной специалистами архитектурной группы «Ин.Форм» совместно с МБУ «Архитектурно-планировочное управление», на этом участке предлагается размещение многоквартирных жилых домов различной этажности и уровня комфорта (бизнес-класс и комфорт-класс). В соответствии с заданием, на разработку документации предусмотрено строительство социальных объектов: учреждений дошкольного, начального и среднего общего образования, спортивного объекта, отдельно стоящей автопарковки. Предлагаемые архитекторами решения основаны на принципе проницаемости пространства – создании сквозных проходов на уровне пешеходов, организации открытых публичных зон, минимизации пространственных барьеров.

Рассмотрев концепцию, члены рабочей группы высказали свои замечания и предложения, которые должны быть учтены разработчиками при дальнейшей работе над проектом планировки территории.

«Обсуждение концепции застройки — это начальный этап работы над будущим проектом. На заседании рабочей группы происходит профессиональный разговор, в котором участвуют ведущие томские архитекторы и специалисты в области градостроительства. Такой анализ необходим, чтобы выявленные на стадии эскиза недостатки не перетекли потом в проектные решения. Представленная концепция планировки нового жилого микрорайона Томска содержит интересные идеи и перспективы с точки зрения развития давно не используемого земельного участка. При реализации проекта город получит дополнительно порядка 145 тысяч квадратных метров жилья, детсады, места для отдыха и занятия спортом», — отметил заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров.