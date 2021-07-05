Жилье бизнес-класса может появиться на месте «Сибэлектромотора»
Еще один жилой микрорайон может появиться на месте томского завода. Концепцию планировки нового микрорайона на территории бывшего завода «Сибэлектромотор» рассмотрела рабочая группа Градостроительного совета.
На заседании рабочей группы Градостроительного совета при администрации Томска была рассмотрена концепция застройки территории, расположенной на территории бывшего завода «Сибэлектромотор» (ограничена улицами Елизаровых, Шевченко, Енисейская, проспектами Комсомольский и Кирова). Общая площадь участка — более 16 га.
Согласно концепции, разработанной специалистами архитектурной группы «Ин.Форм» совместно с МБУ «Архитектурно-планировочное управление», на этом участке предлагается размещение многоквартирных жилых домов различной этажности и уровня комфорта (бизнес-класс и комфорт-класс). В соответствии с заданием, на разработку документации предусмотрено строительство социальных объектов: учреждений дошкольного, начального и среднего общего образования, спортивного объекта, отдельно стоящей автопарковки. Предлагаемые архитекторами решения основаны на принципе проницаемости пространства – создании сквозных проходов на уровне пешеходов, организации открытых публичных зон, минимизации пространственных барьеров.
Рассмотрев концепцию, члены рабочей группы высказали свои замечания и предложения, которые должны быть учтены разработчиками при дальнейшей работе над проектом планировки территории.
«Обсуждение концепции застройки — это начальный этап работы над будущим проектом. На заседании рабочей группы происходит профессиональный разговор, в котором участвуют ведущие томские архитекторы и специалисты в области градостроительства. Такой анализ необходим, чтобы выявленные на стадии эскиза недостатки не перетекли потом в проектные решения. Представленная концепция планировки нового жилого микрорайона Томска содержит интересные идеи и перспективы с точки зрения развития давно не используемого земельного участка. При реализации проекта город получит дополнительно порядка 145 тысяч квадратных метров жилья, детсады, места для отдыха и занятия спортом», — отметил заместитель мэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров.
Томский электромоторный завод Наркомата электропромышленности СССР создан в 1941 году на базе эвакуированных из Ленинграда и Ярославля завода «Электросила» и Ярославского электромеханического завода. Там производились электродвигатели, шло чугунное литье.
Завод располагался на территории вблизи проспекта Кирова в Томске. В 2013 году завод из-за финансовых трудностей переехал в Северск. В 2014 году началась процедура банкротства «Сибэлектромотора», завершилось оно в конце 2016 года.
Тогда же, в 2014 году появилась первая информация о том, что территорию завода застроят жилыми домами. Проект стоимостью почти 10 миллиардов рублей предполагал строительство целого микрорайона с домами от 6 до 16 этажей. По планам красноярской компании, первые дома нового района должны были появиться в 2016 году, а весь район планировали построить через 5-6 лет.
Сейчас застройку территории завода планирует известный томский предприниматель Алексей Вавилов. В частности, 12 марта губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел штаб, на котором застройщика представлял Александр Драгомирецкий.
«О перспективах нашего развития: мы планируем две площадки, два проекта – на Енисейской и на Мокрушина. Пока ведутся подготовительные и проектные работы. Объем ввода планируется на Енисейской – порядка 150 тысяч квадратных метров и на Мокрушина – 200 тысяч квадратных метров. Общая площадь застройки всех участков у нас составит 55 гектаров. По всем проектам – 470 тысяч квадратных метров планируется ввести к 2025 году в Томске», — цитирует НИА-Томск Александр Драгомирецкого.
Алексей Вавилов тесно сотрудничает с другим застройщиком Ринатом Аминовым. Он приобрел на торгах здания бывшего ЗПП «Томский» (бывший манометровый завод), торгового центра «Фог-Сити» (завод «Контур») и Томского завода измерительной аппаратуры. Ринат Аминов планировал построить жилой квартал в районе улицы Мокрушина, 11/1. Однако администрация города не согласовала строительство, сославшись на плохую транспортную доступность микрорайона. В итоге оперативные службы возбудили уголовное дело в отношении мэра города Ивана Кляйна, обвинив действующего градоначальника в превышении должностных полномочий.