Жвачкину пророчат отставку

После осенних выборов-2020 четырех российских губернаторов ждет отставка, пишет агентство URA.RU, ссылаясь на источник в федеральной власти. В списке предполагаемых отставников есть и томский губернатор Сергей Жвачкин. По версии URA.RU, ротации подвергнут глав регионов, антирейтинг которых потянул вниз результаты голосования по поправкам в Конституцию и может создать проблемы во время выборов в Госдуму в 2021 году.





По этому поводу агентство приводит комментарий политолога Александра Асафова. «Регион (Томская область — ред.) на голосовании по Конституции показал один из худших результатов в стране — 10 место по уровню протестного голосования (34,1 % голосов против поправок) и 81 место по явке (44,6 %). Со статистикой коррелируются данные рейтингов главы региона, занимающего пост с 2012 года. В последнем рейтинге влияния глав субъектов «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) чиновник занял 79 место, опустившись за месяц на 3 строчки.

