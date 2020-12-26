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26 декабря,
2020
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Жвачкин заявил, что Томская область готовится к третьей волне коронавируса

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская область готовится к третьей волне коронавируса. Об этом на телеканале «Россия 24» рассказал губернатор Сергей Жвачкин.

Жвачкин заявил, что Томская область готовится к третьей волне коронавируса

«Ковид весной 2021 года не закончится, — говорит губернатор Сергей Жвачкин, — Все, что мы делаем сегодня, было предусмотрено еще весной. Я боюсь что-то говорить, но вирус себя так не вел. <...> Поэтому мы готовимся на всякий случай к третьей волне коронавируса. Мы закупаем средства индивидуальной защиты и делаем из Дворца спорта респираторный госпиталь». 


По словам губернатора, сейчас в Томской области 600 свободных коек, новый госпиталь во Дворце зрелищ и спорта будет рассчитан на 400 мест. Пока он будет стоять под охраной. Губернатор не уточнил, когда начнутся работы.


Напомним, сроки открытия респираторного госпиталя во Дворце спорта сдвинулись. Арендодателям разрешили продолжать работу до марта, хотя изначально они должны были съехать к 15 декабря.


Организация респираторного госпиталя во Дворце спорта позволила бы обратно перепрофилировать другие лечебные учреждения. В частности, к обычной работе мог бы вернуться 4 роддом.


По данным оперштаба, за весь период в Томской области установлены 23 490 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 19 029, умерших 214. Количество свободных коек — 34,4 %. 


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