Жвачкин раскритиковал прибывших из-за границы томичей, которые не хотели ехать в обсерватор

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин раскритиковал томичей, которые прибыли из-за границы и не захотели добровольно отправляться в обсерватор на самоизоляцию.

«Встречаем ночью в Новосибирске очередную партию из 11-ти томичей, прилетевших из Таиланда. Все в голос отказываются ехать в обсерватор, размахивая юридическими документами, которые им сделали в Бангкоке. Лично для меня такое поведение – просто за гранью. Мы помогали этим людям вернуться на родину, некоторым платили суточные, чтобы было, на что жить в Бангкоке. Некоторым купили билет, чтобы добраться на Родину. И вот чем они платят Томску», — сказал Сергей Жвачкин.





Накануне он ужесточил правила режима самоизоляции. Теперь, прибывшие из-за границы, обязаны проводить самоизоляцию в обсерваторе, а не дома.







«Никакой домашней самоизоляции больше не будет. Это решение согласовано с Роспотребнадзором и УВД. Пока я губернатор, миллион жителей Томской области не будут в заложниках у нескольких нарушителей закона!», — подчеркнул губернатор.







По данным обладминистрации, в настоящее время в 51 стране мира находится больше 350 жителей Томской области.