Жвачкин: Появление кампуса увеличит валовой региональный продукт Томской области до трлн рублей
Создание межуниверситетского кампуса спровоцирует увеличение валового регионального продукта (ВРП) Томской области до трлн рублей к 2030 году, считает губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Глава региона представил концепцию университетского кампуса на левом берегу Томи на стратегической сессии Министерства науки и высшего образования России.
Проект кампуса будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2-5 июня.
«Мы ставим амбициозную задачу трансформировать Томскую область в глобально заметный инновационный регион и к 2030 году удвоить экономику региона за счет дальнейшей глубокой интеграции университетов, научных организаций и инновационного бизнеса. Эта модель требует не только мощного научно-образовательного центра, который за полтора века сложился в Томске, но и создания среды, инфраструктуры нового поколения», — цитирует ТАСС слова Жвачкина.
По словам Жвачкина межуниверситетский кампус будет состоять не из стандартного набора общежитий, а представлять собой целый инновационный район с студенческими гостиницами, общественными пространствами, физкультурно-оздоровительной инфраструктурой, R&D-центрами крупных компаний, студенческими стартап-студиями и многим другим.
Ранее власти Томской области рассчитывали в конце апреля утвердить задание на проектирование межуниверситетского кампуса. По их оценкам, летом 2022 года должно начаться его строительство. Техпроцедуры по приобретению земли власти рассчитывают завершить к сентябрю.
Расположить кампус планируют на левом берегу Томи. Губернатор области Сергей Жвачкин отмечал, что другой территории в 52 га под строительство кампуса не нашлось. Активисты же нашли подходящую площадку под строительство кампуса в городе. Сейчас вариант активистов намного лучше вписывается в городской ландшафт, что совпадает с мнением архитекторов.
По словам губернатора, в кампусе будут не только комнаты для жилья и учебные аудитории, но и фудкорты, прачечные и спортивные сооружения. «Возможно, даже откроем там зоопарк. В Томске уже учатся студенты из 91 государства мира. Каждый привезет из своей страны по зверушке, и зверинец готов», – говорил Жвачкин.
При этом выбор площадки под кампус неоднократно критиковался. Томичи отмечали низкую транспортную доступность территории, отсутствие инфраструктуры. Недавний эксперимент показал: чтобы дойти пешком от места, где должен разместиться кампус, до главного корпуса ТГУ, понадобится 55 минут. А не полчаса, как уверял Жвачкин ранее.
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