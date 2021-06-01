Жвачкин: Появление кампуса увеличит валовой региональный продукт Томской области до трлн рублей

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Создание межуниверситетского кампуса спровоцирует увеличение валового регионального продукта (ВРП) Томской области до трлн рублей к 2030 году, считает губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Глава региона представил концепцию университетского кампуса на левом берегу Томи на стратегической сессии Министерства науки и высшего образования России.

Проект кампуса будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2-5 июня.

Фото: Пресс-служба Томской области. Российская газета