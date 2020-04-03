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03 апреля,
2020
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Жвачкин поручил следить за состоянием 240 системообразующих организаций региона

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил список из 240 системообразующих для региона организаций, сообщает пресс-служба обладминистрации. Пять организаций из этого списка правительство РФ сочло имеющими большое экономическое значение для страны. 

Жвачкин поручил следить за состоянием 240 системообразующих организаций региона

Мы создали перечень важнейших региональных организаций, включив в него не только промышленные предприятия, но и бюджетные учреждения, — заявил Жвачкин. — Главным критерием такой оценки стала численность персонала и влияние предприятия и учреждения на социально-экономическое развитие области. Теперь наша задача — вести непрерывный мониторинг деятельности этих организаций.

В перечень включены крупнейшие строительные компании региона, производители пищевой продукции и деревообрабатывающие предприятия. Также в список вошли все вузы Томска и национальный исследовательский медцентр РАН, региональные управления правоохранительных ведомств, больницы и шесть филиалов банков. Полный список можно увидеть по этой ссылке. 

Жвачкин пояснил, что мониторинг будет включать оценку основных технических и финансово-экономических показателей этих организаций, оценку опасных для их деятельности риском рисков и сведения о состояния штата сотрудников предприятий.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил список из 646 организаций, имеющих большое экономическое значение для страны. В него вошли томские «Аграрная группа», «Сибирская аграрная группа», «Межениновская птицефабрика», «КДВ групп» и ООО «Камелот-А», занимающаяся розничной сетью «Ярче».

Из-за падения рубля и последствий коронавируса каждая пятая компания России планирует урезать зарплаты, а каждая третья уже «изменила кадровую политику». Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.

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