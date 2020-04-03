Жвачкин поручил следить за состоянием 240 системообразующих организаций региона

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил список из 240 системообразующих для региона организаций, сообщает пресс-служба обладминистрации. Пять организаций из этого списка правительство РФ сочло имеющими большое экономическое значение для страны.

Мы создали перечень важнейших региональных организаций, включив в него не только промышленные предприятия, но и бюджетные учреждения, — заявил Жвачкин. — Главным критерием такой оценки стала численность персонала и влияние предприятия и учреждения на социально-экономическое развитие области. Теперь наша задача — вести непрерывный мониторинг деятельности этих организаций.

В перечень включены крупнейшие строительные компании региона, производители пищевой продукции и деревообрабатывающие предприятия. Также в список вошли все вузы Томска и национальный исследовательский медцентр РАН, региональные управления правоохранительных ведомств, больницы и шесть филиалов банков. Полный список можно увидеть по этой ссылке.



Жвачкин пояснил, что мониторинг будет включать оценку основных технических и финансово-экономических показателей этих организаций, оценку опасных для их деятельности риском рисков и сведения о состояния штата сотрудников предприятий.





Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил список из 646 организаций, имеющих большое экономическое значение для страны. В него вошли томские «Аграрная группа», «Сибирская аграрная группа», «Межениновская птицефабрика», «КДВ групп» и ООО «Камелот-А», занимающаяся розничной сетью «Ярче».





Из-за падения рубля и последствий коронавируса каждая пятая компания России планирует урезать зарплаты, а каждая третья уже «изменила кадровую политику». Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.



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