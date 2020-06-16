Жвачкин: «Поход на избирательный участок должен быть еще более безопасным, чем в магазин»

На аппаратном совещании в администрации Томской области губернатор Сергей Жвачкин поручил исполнительным органам государственной власти и главам муниципальных образований обеспечить участников голосования по поправкам в Конституцию бесплатными маской, перчатками, ручкой. «А сам поход на участок должен быть еще более безопасным, чем в магазин», — добавил губернатор.

Руководителям городов и районов губернатор также поручил взять на личный контроль вопросы транспортного обеспечения членов участковых избирательных комиссий для организации голосования на дому и проведении голосования на труднодоступных территориях региона.

«Я прошу руководителей отраслей, глав городов и районов оказывать максимальное содействие избирательным комиссиям, – поручил Сергей Жвачкин. – Это наша прямая обязанность. Нам всем необходимо, чтобы голосование прошло максимально открыто и легитимно, чтобы каждый избиратель и все организаторы голосования чувствовали себя абсолютно комфортно и безопасно».

Ранее мы сообщали, что больше 60 млн рублей потратит Томская область на организацию голосования по поправкам в Конституции. Уже состоялись закупки на 23 млн рублей.





За 9,7 млн рублей томские власти купили 25,5 тыс. литров антисептика для рук, 385 упаковок салфеток и 150 тыс. масок у муниципального предприятия «Томскфармация».





На 4 млн рублей у ООО «Промресурс» закупили 772 бесконтактных термометра Infrared 820D.





На 2,6 млн рублей у швейной фабрики «Царина» приобрели 20 тыс. одноразовых медицинских халатов. В 2,5 млн рублей обошлись более 500 тыс. шариковых ручек и 644 рулона мешков для мусора, закупленные у ООО «Папирус».





За 2 млн рублей приобрели 200 тыс. одноразовых перчаток. Их купили у московского АО «Р-Фарм», принадлежащего миллиардеру Алексею Репику.





В 1,2 млн рублей томским властям обошлись 6,5 тыс. защитных экранов для лица. Поставщик — северский предприниматель Александр Иванов. Еще почти 800 тыс. рублей из областного бюджета потратили на 1,5 тыс. пластиковых контейнеров и 772 корзинки, закупленные ООО «ГранТ». Фирма занималась, в том числе, капремонтом здания департамента образования Томска.





Ранее облизбирком уточнял, что участки для голосования будут оснащены обеззараживающими ковриками на входе и антисептическими средствами для дезинфекции рук. Каждому избирателю, пришедшему на участок, будут измерять температуру бесконтактным термометром, выдадут индивидуальный пакет с маской, перчатками и одноразовой ручкой. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию.





Около 200 членов избирательных комиссий считают, что голосование за поправки в Конституцию сейчас — это бессмысленный риск.





«Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не будем организовывать голосование 1 июля и призываем всех присоединиться к нашей забастовке и поставить подпись под нашим письмом», — пишут члены участковых избирательных комиссий.





Напомним, что Конституционная реформа, о начале которой Владимир Путин объявил в январе в ежегодном послании парламенту, должна завершиться по итогам общероссийского голосования, назначенного на 1 июля. Россиянам будет предложено выразить свое мнение по списку из 206 поправок. Главная поправка позволит Владимиру Путину обнулить свои предыдущие четыре президентских срока в 2024 году и снова баллотироваться на пост главы государства. Таким образом он сможет остаться у власти до 2036 года. В законе об изменении Конституции, который уже принят парламентом, подписан президентом и одобрен Конституционным судом, сказано, что поправки вступят в законную силу лишь при условии их одобрения большинством участников общероссийского голосования.





С призывом не участвовать во всенародном голосовании по поправкам в Конституцию выступила партия «Яблоко». В «Яблоке» заявили, что считают голосование «незаконным мероприятием», которое разрушает основы конституционного строя в России и ее правовую систему в целом. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь призвал своих сторонников голосовать против внесения изменений в Конституцию. По словам Зюганова, новый вариант Основного закона «усиливает президентский диктат и закрепляет олигархическое господство». Алексей Навальный заявил, что не признает «голосование в шатрах» по поправкам в Конституцию России. «В выборах участвуем, в невыборах и подделке не участвуем», — написал Навальный в своем телеграм-канале.





Почти двести депутатов со всей России подписали открытое письмо против внесения поправок в Конституцию.







