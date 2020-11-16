Жвачкин подарил томской финалистке конкурса «Ты супер!» тур в Санкт-Петербург и гитару

Екатерина Морозова из села Цыганово Томской области стала финалисткой международного конкурса НТВ «Ты супер!», который состоялся вчера, 15 ноября, в эфире телеканала. 13-летней Кате Сергей Жвачкин подарил семейный тур в Санкт-Петербург и гитару, сообщили в обладминистрации.

13-летняя Катя участвует в конкурсе во второй раз. Первый раз она попала в проект в 2018 году. На этот раз девочка вышла на сцену с песней «Because of you» американской певицы Kelly Clarkson.

Катя уже участвовала в десятках конкурсов различного уровня. В своей копилке наград имеет диплом лауреата I степени областного фестиваля детского творчества «Красота спасет мир», диплом I степени Первого Всероссийского конкурса по вокалу «Поющая Сибирь», диплом лауреата II степени Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды»

«Знаю, что Катю воспитывают приемные родители, и очень признателен Ларисе Ивановне и Леме Рамзановичу за огромный вклад в воспитание и образование девочки. Спасибо Катиному педагогу Владимиру Алексеевичу Самойлову и телекомпании НТВ за то, что видит талантливых детей из глубинки и помогает им взобраться на большую сцену, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – А еще я знаю про Катину мечту – научиться мастерской игре на гитаре и отправиться в семейное путешествие. И очень рад, что наш подарок – подарок от всей нашей области – поможет этой мечте поскорее исполниться».

Программа «Ты – супер!» — это российский международный телевизионный музыкальный проект на телеканале НТВ. Его участниками становятся воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных и опекунских семей в возрасте от 7 до 18 лет. Для тех, кто попал в проект, проводятся уроки вокального и сценического мастерства, предоставляется возможность участия в престижных выступлениях и конкурсах.





В четвертом сезоне принимают участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Азербайджана и Эстонии. 8 ноября состоялся выпуск шоу, в котором жюри назвали имена четырех финалистов. Среди них и наша Екатерина Морозова.





Катя Морозова воспитывается под опекой. Она любит петь, поэтому занимается вокалом в Зырянской детской школе искусств с 2016 года. У девочки разносторонние таланты и увлечения. Помимо пения, она любит танцевать, хорошо рисует, увлекается аниме. Свои многочисленные рисунки в стиле аниме Катя выкладывает на своей страничке во «ВКонтакте».





Напомним, дети-сироты из Томской области не первый раз принимают участие в телевизионном проекте «Ты – супер!». В 2017 году от региона в проекте «Ты – супер! Танцы» участвовали 16-летняя Алена Попова из Колпашевского района и 12-летний Никита Иванов из Северска. Никита прошел во второй тур международного проекта и был близок к победе, получив высокие оценки жюри и зрителей конкурса.





12-летний Дима Яковлев из Колпашева тоже прошел во второй тур международного вокального проекта «Ты – супер!» в 2018 году, но не вышел в финал конкурса. Дима — родной брат Игоря Яковлева, который в феврале стал участником нашумевшей истории с нападением полтергейста в селе Маракса Колпашевского района. У родных братьев Димы и Игоря Яковлевых разные опекуны.





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