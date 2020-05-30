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30 мая,
2020
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Новости

Журналисты ТВ2 требуют освободить Илью Азара и других задержанных за одиночные пикеты

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Журналисты ТВ2 требуют освободить корреспондента «Новой газеты» Илью Азара, а также других задержанных за одиночные пикеты.

Илья Азар
Илья Азар

Напомним, 28 мая Тверской суд Москвы арестовал Илью Азара на 15 суток за пикет в поддержку создателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Пикет проходил 26 мая у здания ГУВД Москвы на Петровке, 38. 

 «Это незаконно и противоречит Конституции России. Мы требуем его освободить. На самоизоляции не все из нас могут выйти на улицу и воспользоваться своим правом на одиночный пикет в поддержку Ильи Азара», — пишет «Новая газета».  


Журналисты независимых изданий вышли на одиночные пикеты и записали видео в поддержку Ильи Азара. К ним присоединились журналисты агентства новостей ТВ2.


«Нам запрещают высказывать свои мысли. Нам все сложнее отстаивать свои права. Все больше тех, кого власть запугала. Защитим друг друга, — отметила журналист ТВ2 Юлия Корнева. 


Почему Илья Азар вышел на одиночный пикет во время пандемии коронавируса,  он подробно объяснил в материале «Новой газеты». 


На 30 мая больше 49 тысяч человек подписали петицию «Новой газеты» с требованием освободить Илью Азара и всех задержанных за пикеты.


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