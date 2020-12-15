Добрые новости
15 декабря,
2020
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Новости

Журналисты ТВ2 приняли участие в проекте, посвященном жизни шахтерских городов

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Журналисты ТВ2 Роман Чертовских, Елена Бронникова и Вячеслав Балашев приняли участие в межрегиональном журналистском проекте «После шахт». 


Проект рассказывает о четырех бывших шахтерских городах — Дегтярске в Свердловской области, Садоне в Северной Осетии, Кизеле в Пермском крае и Анжеро-Судженске в Кемеровской области. Раньше это были передовые территории: здесь росло население, строили жилые дома, города развивались.

Садон. Фото: Артур Гаглоев, Маир Валиев
Садон. Фото: Артур Гаглоев, Маир Валиев
Садон. Фото: Артур Гаглоев, Маир Валиев
Садон. Фото: Артур Гаглоев, Маир Валиев
Садон. Фото: Артур Гаглоев, Маир Валиев
Садон. Фото: Артур Гаглоев, Маир Валиев

Моногород, «город-завод», «шахтерский город» — все эти понятия обозначают очень тесную связь между существованием поселения и предприятием, которое чаще всего называют градообразующим, — объясняет аналитик Московской школы управления «Сколково» Дмитрий Куликов. — Понятие «моногород» появилось совсем недавно, но сама проблема начала зарождаться довольно давно.

Дегтярск. Фото: Владимир Коцюба-Белых
Дегтярск. Фото: Владимир Коцюба-Белых
Дегтярск. Фото: Владимир Коцюба-Белых
Дегтярск. Фото: Владимир Коцюба-Белых
Дегтярск. Фото: Владимир Коцюба-Белых
Дегтярск. Фото: Владимир Коцюба-Белых

Города Кизел, Дегтярск, Анжеро-Судженск и Садон относятся к первой волне индустриализации, говорит Дмитрий Куликов. Тогда по всей стране организовывались новые железоделательные заводы, суконные производства. Ключевым фактором размещения производств той эпохи был сырьевой, это связано с производственными технологиями и неразвитостью транспортной сети. Именно это обеспечило формирование небольших поселков при предприятиях.

Кизел. Фото: Ярослав Чернов
Кизел. Фото: Ярослав Чернов
Кизел. Фото: Ярослав Чернов
Кизел. Фото: Ярослав Чернов
Кизел. Фото: Ярослав Чернов
Кизел. Фото: Ярослав Чернов

«В годы советской индустриализации, освоения природных богатств, такие поселения активно росли, плановая экономика позволяла не экономить ресурсы, а просто переселять людей и привлекать дешевую рабочую силу из села, — продолжает аналитик. — По мере развития социалистической экономики города развивались, однако после распада СССР большинство из них оказались в трудном положении. Многие отрасли стремительно сокращались, месторождения полезных ископаемых исчерпывались. В постиндустриальную эпоху, когда города переходят к экономике знаний, услуг, развитию человеческого капитала, науке и новым технологиям, концепция монопоселения становится неуместной и противоречащей современным тенденциям».

Команда журналистов рассказывает, как сейчас живут люди в этих городах, что хотят изменить и какое будущее ждет город горняков, если там перестать добывать уголь или серебро. Посмотреть проект «После шахт» и прочесть тексты его участников можно по этой ссылке.

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