Журналисты потребовали освободить главного редактора «Медиазоны»

Сегодня 30 января в Москве во время прогулки с сыном был задержан наш коллега, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Силовики в бронежилетах (для задержания, очевидно, особо опасного преступника) ждали его в подъезде.



Против журналиста составили протокол об участии в акции 23 января с вмешательством в работу транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Его оставляют на ночь в ОВД «Тверское» до заседания суда. При этом Сергей Смирнов, получивший официальное предостережение до этой акции, 23 января был дома, что, разумеется, легко проверить.



Редакция «Новой газеты», агентства новостей ТВ2 выражает свою поддержку Сергею и требуют его немедленного освобождения, а также считает его задержание попыткой устрашения всех журналистов, освещающих внутреннюю политику России. Давление властей на СМИ недопустимо.



