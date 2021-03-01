Журналистке из Кузбасса пришлось покинуть свой город. Накануне на нее напали

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«Всем привет. Это Наталья Зубкова. Я составила текст, который сейчас озвучу. И думаю, что вы, многие, все поймете...»

На youtube-канале издания «Новости Киселевска» появилось видеообращение его главного редактора Натальи Зубковой к кемеровскому губернатору Сергею Цивилеву, мэру Киселевска Максиму Шкарабейникову, а также Генпрокуратуре и МВД. Журналистка сообщает, что вынуждена уехать из города из соображений безопасности — собственной и своих детей. Накануне на Наталью Зубкову было совершено нападение. Сетевое издание SOTA пишет, что 25 февраля поздно вечером к Наталье сзади подошел человек, который схватил ее за капюшон и уронил в снег. Нападавший пригрозил журналистке физической расправой, если она «еще хоть раз откроет рот».

Фото: с фестиваля "Ecocup"-2019, автор Алексей Танюшин

Наталья Зубкова — основатель, главный редактор и журналист независимого издания «Новости Киселевска». Медиа фокусируется на освещении острых социальных и экологических проблем. Именно Наталья записала и выложила в сеть знаменитый ролик про «киселевских канадцев» — жителей Парниковки и Подземгаза, в котором они попросили у премьер-министра Канады Джастина Трюдо убежища из-за плохой экологической обстановки. Как пишет кузбасское издание «Абажур», к Наталье Зубковой жители Киселевска обращаются «тогда, когда надеяться больше не на кого».

В своем видеообращении Наталья Зубкова отмечает, что последнее время находится под огромным давлением со стороны государственных структур.

«Я хочу рассказать, на что сегодня похож наш Кузбасс, и почему мать вынуждена спасать своего ребенка, — говорит в своем видеообращении Зубкова. — Еще несколько лет назад лицом Кузбасса был чумазый от угольной пыли шахтер в каске с фонариком на лбу. Сегодня лицо Кузбасса ужасает — по крайней мере, меня... Недавно прошел обыск у Романа Куприянова (редактор кемеровского издания «Абажур», известный под псевдонимом Фома Неверов — прим.) и Максима Учватова. Причина — аудиозаписи, которые, по версии следствия, кто-то незаконно получил с компьютера в областной администрации. Но это, скорее всего, совсем не так. За этим кроется что-то другое. Что именно?

Что тем, кто не любит журналистов — особенно рассказывающих о том, что происходит в области на самом деле — очень была нужна информация, какой-либо компромат на всех инакомыслящих. Где же можно добыть этот компромат, кроме как не из личной переписки журналиста, активно освещающего негативные события в нашей области? Поэтому у обоих изъяли всю технику и электронные носители...

...При этом практически сразу предприниматель Вячеслав Чернов из Шерегеша сообщил, что данные аудиозаписи были сделаны им на встрече с губернатором. Вот только полиция этого не видит, следователи этого не видят. Это одно из выражений нашей области — ничего не видящие глаза. Вы сейчас читаете новость о том, что на меня было совершено нападение. Ну нападение — так себе нападение. Скорее всего, это был акт устрашения. Мне просто сообщили о том, чтобы я больше нигде не открывала свой рот. Иначе плохо будет моим детям. Идти в полицию после всего того, чтобы было за этот год — просто глупо. История кемеровской девушки — где полиция просто не приехала на вызов, и девушку убили, заставила меня кое о чем задуматься...»

Наталья Зубкова подчеркивает, что покинула родной город из-за систематических угроз и бездействия полиции и судов. В ролике она также обращается к директору школы с просьбой помочь ей организовать дистанционное обучение для дочери.

«Много раз мне, моим близким говорили, что я дура ненормальная. Безусловно, в цивилевском Кузбассе только дура может отстаивать права инвалидов, пытаясь спасти их от мошенников и черных риэлторов. Стараясь сделать так, чтобы детям вернули назад отнятую у них квартиру. Только ненормальная может рассказывать о том, что в городе нечем дышать. Что в городе 9 разрезов и на краю этих разрезов ютятся люди».

Наталья Зубкова выступала в качестве спикера на экологическом кинофестивале «Ecocup», который проходил в Новосибирске осенью 2019 года. Материал, где журналистка рассказывает об экологических проблемах шахтерских городов, можно почитать здесь.