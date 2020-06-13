Журналиста из Кемерова Романа Янченко осудили за то, что он работал без лицензии

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Мировой суд города Кемерово вынес предупреждение журналисту-фрилансеру Роману Янченко за отсутствие регистрации в МИД РФ в качестве иностранного корреспондента. Янченко сотрудничает с рядом российских и зарубежных СМИ, в том числе с польской телекомпанией «Белсат TV». Это первый в России случай, когда такая претензия предъявляется гражданину РФ.

Фото: с личной страницы в Фейсбуке

13 марта этого года Роман собирал в Новокузнецке материалы для телекомпании «Белсат TV», с которой сотрудничает как внештатный корреспондент. Во время съемки одиночных экологических пикетов он был задержан полицейскими. Спустя месяц после этого задержания, 15 апреля, на него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения(лицензии), если такое разрешение(лицензия) обязательно). «…Брал интервью у участников одиночных пикетов, используя для видеосъемки сотовый телефон и микрофон, маркированный наименованием телекомпании «Белсат»», – говорится в полицейском протоколе. Полицейские посчитали, что как журналист иностранного СМИ Роман Янченко должен был получить аккредитацию при МИД России.

«Это уникальное по своей абсурдности обвинение, — говорит Галина Арапова, директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ, который оказывал правовую поддержку Янченко. — Удивительно, что полиция и вслед за ней суд считают, что журналисту для обычной журналистской работы нужна лицензия или какое-либо специальное разрешение. Аккредитация к таким тоже не относится. Достаточно посмотреть в законодательство о лицензируемых видах деятельности, чтобы увидеть — там нет журналистики. Не требует этого и Закон „О СМИ“. Это правовой нигилизм, помноженный на политические страхи — что человек собирает материалы для иностранного СМИ. Недопустимо ограничивать журналиста в его праве выбирать, с каким изданиями сотрудничать. Закон „О СМИ“ дает ему для этого полную свободу и не накладывает никаких дополнительных обязательств. Для того чтобы иметь право собирать информацию и распространять ее, достаточно быть гражданином России».

«В российской практике уже были случаи, когда претензии предъявлялись к журналистам – гражданам других стран, например, из-за отсутствия рабочей визы, – уточняет юрист. – Но это первый прецедент, когда какое-то разрешение требуют от российского журналиста».

«Судя по всему, какая-то пришла задача, или распоряжение, или приказ попытаться привлекать по этой статье независимых журналистов и блогеров, чтобы создать прецедент, который можно использовать против других журналистов», — поделился Янченко мнением с изданием «Тайга.инфо».

Экопротест в форме одиночных пикетов в Новокузнецке в марте устроили активисты «Экозащиты» и молодежного движения Fridays For Future. Они пикетировали территориальный офис Федерального агентства по недропользованию и требовали не допустить расширения добычи угля как самого неэкологичного вида ископаемого топлива.