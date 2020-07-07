Журналиста Ивана Сафонова задержали по обвинению в шпионаже. Коллег задерживают за пикеты в его поддержку

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Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали утром 7 июля. По версии ФСБ, он передал спецслужбе одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну.

Фото: Медиазона

В качестве свидетеля по делу проходит главный редактор издания «Холод», бывший корреспондент «Медузы» Таисия Бекбулатова, которая ранее близко общалась с Сафроновым.

Журналисты и редакторы не верят в версию ФСБ. Они связывают задержание Ивана Сафронова с его текстами. Журналистское сообщество отмечает, что за лето у издателя «Медиазоны» Петра Верзилова прошли обыски, а в его отношении возбудили уголовное дело за неуведомление о двойном гражданстве, на корреспондента издания Давида Френкеля напал полицейский, журналистку «Эха Москвы в Пскове» Светлану Прокопьеву судили за оправдание терроризма в авторской колонке.

«В том, что это не цепочка совпадений, а именно «гребаная цепь», убеждают действия «информационного спецназа» — мы не можем назвать ни коллегами, ни журналистами сотрудников телекомпаний, которые фактически участвуют в оперативных мероприятиях и дежурят у дома Сафронова, пока там идет обыск. Их цель — не информирование общества, а гражданская казнь человека до предъявления ему обвинения, не говоря уж о суде. Мы понимаем, что нашей профессии брошен вызов, и будем защищать себя и коллег», — подчеркивается в обращении, опубликованном на сайте «Новой газеты».

На Лубянке журналисты вышли в одиночные пикеты. Больше десяти человек задержала полиция. Среди задержанных томичка Галина Сахаревич — в прошлом автор нескольких материалов на ТВ2, преподаватель на факультете журналистики ТГУ, которая сейчас сотрудничает с изданием «Батенька, да вы трансформер».



«Меня задержали на одиночном пикете при попытке показать плакат, на котором было написано «За открытую информацию взяли Ивана Сафонова». Всех, кто показывал плакат, задерживали. Сейчас мы находимся в автозаке, нас девять человек. Часть журналистов уже увезли в ОВД «Мещанское», нас пока непонятно, куда везут. Полицейские сказали, что ждут еще 10 задержанных. Когда задерживали, сказали, что запрещены публичные мероприятия», — прокомментировала ТВ2 Галина Сахаревич.

Фото: Новая газета