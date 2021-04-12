Журналист ТВ2 стал третьим на всероссийском турнире по спортивной борьбе

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе грэпплинг «Кубок Единства» прошли в Новосибирске. Томский спортсмен и журналист ТВ2 Роман Чертовских занял на турнире третье место.
«Кубок Единства» проходил со 2 по 4 апреля. В соревнованиях приняли участие 450 спортсменов из 20 регионов России. Воспитанник томского клуба «Fight and Fitness» Роман Чертовских завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 77 килограмм, уступив в полуфинале красноярскому борцу Артуру Прокопьеву.
Роман Чертовских — справа в синей футболке
Грэпплинг — спортивное единоборство, совмещающее в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих. Считается европейской модификацией японской борьбы джиу-джицу.
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