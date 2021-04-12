Добрые новости
12 апреля,
2021
4
фото
Новости

Журналист ТВ2 стал третьим на всероссийском турнире по спортивной борьбе

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Всероссийские соревнования по спортивной борьбе грэпплинг «Кубок Единства» прошли в Новосибирске. Томский спортсмен и журналист ТВ2 Роман Чертовских занял на турнире третье место.

Автор: novosib-sport.ru
Автор: novosib-sport.ru
Автор: novosib-sport.ru
Автор: novosib-sport.ru
Автор: novosib-sport.ru
Автор: novosib-sport.ru

«Кубок Единства» проходил со 2 по 4 апреля. В соревнованиях приняли участие 450 спортсменов из 20 регионов России. Воспитанник томского клуба «Fight and Fitness» Роман Чертовских завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 77 килограмм, уступив в полуфинале красноярскому борцу Артуру Прокопьеву.

Роман Чертовских — справа в синей футболке
Роман Чертовских — справа в синей футболке

Грэпплинг — спортивное единоборство, совмещающее в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих. Считается европейской модификацией японской борьбы джиу-джицу. 

ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.