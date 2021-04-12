Журналист ТВ2 стал третьим на всероссийском турнире по спортивной борьбе

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Всероссийские соревнования по спортивной борьбе грэпплинг «Кубок Единства» прошли в Новосибирске. Томский спортсмен и журналист ТВ2 Роман Чертовских занял на турнире третье место.

«Кубок Единства» проходил со 2 по 4 апреля. В соревнованиях приняли участие 450 спортсменов из 20 регионов России. Воспитанник томского клуба «Fight and Fitness» Роман Чертовских завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 77 килограмм, уступив в полуфинале красноярскому борцу Артуру Прокопьеву.