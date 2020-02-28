Журналист Алексей Пивоваров снял фильм о «черном небе» Красноярска

Журналист проекта «Редакция» Алексей Пивоваров снял фильм «Черное небо в Красноярске: кто виноват и что делать?» . Ранее «Редакция» получила десятки писем от жителей города с просьбой рассказать о проблеме.

Фото: кадр из фильма «Черное небо в Красноярске: кто виноват и что делать?»

Героями почти часового фильма стали губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сотрудники гидрометцентра, а также местные жители, активисты и журналисты. Алексей Пивоваров выделил причины, из-за которых Красноярск регулярно накрывает смог, узнал мнение горожан об экологической ситуации и обсудил проблему с представителями местной власти.

Фото: кадр из фильма «Черное небо в Красноярске: кто виноват и что делать?»

В свое время без учета каких-либо экологических требований и особенно без учета природных характеристик здесь были построены крупнейшие предприятия. Часть из них правда теперь перестала существовать, но многие работают. Это один и важнейший блок, — высказался о причинах экологических проблем Александр Усс. —Второе — у нас очень много частного жилья с печным отоплением. В последние годы появилась значимая составляющая, я имею ввиду транспорт.

Губернатор также признался, что его сын является бенефициаром угольного разреза на территории Красноярского края. Но это, по словам Усса, «не оказывает влияния на стратегические решения».





С начала 2020 года режим «черного неба» в Красноярске вводили уже несколько раз. По данным сервиса Air Visual, город занял первое место в списке городов мира с самым грязным воздухом, а Сергей Шнуров по просьбе жителей написал стих об экологической обстановке в Красноярске.



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