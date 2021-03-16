Жителям поселка Спутник сделают перерасчет за услуги водоотведения

Жителям поселка Спутник начислили плату за услуги по водоотведению за февраль, несмотря на введенный мораторий. Они пожаловались на большие суммы в платежках. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил департаменту городского хозяйства вмешаться в спор.

«В претензиях жителей поселка есть логика. За период работ по промывке сетей водоснабжения мы говорили людям: сливайте воду из кранов, дайте ей пробежаться какое-то время. Понятно, что расход увеличился. А теперь им за это начислили по полной. Прошу внимательнейшим образом рассмотреть этот вопрос и подойти к его решению с учетом данных обстоятельств», — отметил и.о. мэра.

Напомним, проблемы с водой в Спутнике начались в Новый год. Об этом рассказал в своем телеграм-канале депутат Думы города Томска Максим Забелин. В 2020-м в поселке проложили новые водопроводные сети, до этого питьевой водой местных жителей обеспечивала водокачка. Работы по подключению новых сетей затянулись до 30 декабря, после чего у жителей поселка из кранов в квартирах вместо воды потекла маслянистая жидкость. Воду временно отключили, «Томскводоканал» занялся промывкой сетей. Все работы должны были завершить в начале января, но они продолжились и в феврале.





С 15 по 20 февраля в Спутнике провели комплексную промывку сетей холодного и горячего водоснабжения, после чего по заказу департамента городского хозяйства в независимой лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» был выполнен микробиологический анализ воды. По оценке специалистов, вода отвечает санитарным требованиям по всем параметрам. В январе-феврале в интересах жителей поселка администрацией Томска был введен мораторий на оплату услуг водоснабжения.











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