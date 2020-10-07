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07 октября,
2020
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Новости

Жителя Томской области будут судить за клевету на полицейского

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Прокуратура Северска обвинила 35-летнего северчанина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 298.1 УК РФ (клевета в отношении лица, производящего дознание). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Жителя Томской области будут судить за клевету на полицейского

«По версии следствия, в период с ноября 2018 года по январь 2020 года обвиняемый, испытывая чувство личной неприязни к сотруднику местного подразделения полиции в связи с исполнением им служебных функций в отношении обвиняемого,  разместил в социальных сетях и на интернет-сайтах заведомо ложные сведения о личной жизни этого сотрудника и о совершении им с использованием своего служебного положения особо тяжкого преступления, связанного со сбытом наркотических средств», — говорится в сообщении.


Уголовное дело направлено в Северский городской суд.

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