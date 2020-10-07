Жителя Томской области будут судить за клевету на полицейского

«По версии следствия, в период с ноября 2018 года по январь 2020 года обвиняемый, испытывая чувство личной неприязни к сотруднику местного подразделения полиции в связи с исполнением им служебных функций в отношении обвиняемого, разместил в социальных сетях и на интернет-сайтах заведомо ложные сведения о личной жизни этого сотрудника и о совершении им с использованием своего служебного положения особо тяжкого преступления, связанного со сбытом наркотических средств», — говорится в сообщении.





Уголовное дело направлено в Северский городской суд.