Жителя Томска, убившего сожительницу и ее сына в Зональном, приговорили к 19 годам колонии

Томский областной суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в совершении двойного убийства в Зональном в августе 2019 года.

Судом установлено, что в августе 2019 года обвиняемый несколько суток угрожал своей бывшей сожительнице и ее дочери: размахивал перед ними ножом, а затем топором.





Спустя несколько дней обвиняемый в нетрезвом виде взял у знакомой автомобиль (не поставив ее в известность) и отправился к бывшей сожительнице. Произошел конфликт. В результате он больше десятка раз ударил ножом женщину, а также ее сына, который незадолго до этого вернулся из армии. От полученных ранений пострадавшие скончались на месте преступления. После содеянного обвиняемый похитил из квартиры потерпевшей ее мобильный телефон и женскую сумочку с ее личными вещами.





Свою вину в инкриминируемых деяниях подсудимый признал полностью.





Обвинитель настаивал на назначении подсудимому наказания исключительно в виде длительного срока лишения свободы. Он обратил внимание суда на наличие у виновного судимости за причинение тяжкого вреда здоровью человека.





В итоге суд приговорил мужчину к наказанию в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на год, в течение которого правоохранительные органы будут контролировать его поведение.







Приговор в законную силу не вступил.





Подробнее про данное дело читайте в материале:





«Участковый сказал: «Будь начеку». Ее убили спустя два дня»





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