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13 июля,
2020
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Жителя Кузбасса оштрафовали из-за чучела крокодила из Вьетнама

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Жителя Кузбасса оштрафовали за попытку провести чучело крокодила через границу, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Жителя Кузбасса оштрафовали из-за чучела крокодила из Вьетнама
Фото: Кемеровская таможня

Сотрудники  Кузбасского таможенного поста обнаружили чучело в багаже одного из туристов, вернувшихся из Вьетнама.

Мужчина рассказал, что купил чучело симского крокодила в подарок для семьи. Длина чучела составляет 43 сантиметра, в России он стоит больше двух тысяч рублей.


Пресс-служба таможни отмечает, что разрешительные документы на ввоз чучела животного у мужчины отсутствовали. Пассажирскую декларацию он не заполнял, за это получил штраф в размере тысячи рублей. Само чучело будет конфисковано. 

«Чаще всего туристы везут в страну алкоголь, сигареты, корни растений, кораллы, чучела экзотических животных и птиц. К числу самых необычных товаров, которые пытались вывезти из страны, я бы отнес культурные ценности: иконы и ордена», — прокомментировал ситуацию заместитель начальника Кузбасского таможенного поста Вячеслав Власов.

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