Жителя Кузбасса оштрафовали из-за чучела крокодила из Вьетнама

Сотрудники Кузбасского таможенного поста обнаружили чучело в багаже одного из туристов, вернувшихся из Вьетнама.

Мужчина рассказал, что купил чучело симского крокодила в подарок для семьи. Длина чучела составляет 43 сантиметра, в России он стоит больше двух тысяч рублей.





Пресс-служба таможни отмечает, что разрешительные документы на ввоз чучела животного у мужчины отсутствовали. Пассажирскую декларацию он не заполнял, за это получил штраф в размере тысячи рублей. Само чучело будет конфисковано.