Жительницу Стрежевого будут судить за взятку в сто тысяч полицейскому

Прокуратура Стрежевого обвинила 54-летнюю женщину в том, что она дала взятку сотруднику полиции за отказ от возбуждения уголовного дела в отношении ее знакомой.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, данное уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.





По версии следствия, в сентябре этого года обвиняемая, зная о том, что в отношении ее знакомой проводится проверка по факту незаконной продажи рыб, которые занесены в Красную книгу, через знакомого передала сотруднику местного отдела полиции взятку в размере 100 тысяч рублей. За эту сумму полицейский должен был поменять изъятую ценную рыбу на обычную. Тогда знакомая обвиняемой смогла бы избежать уголовной ответственности.





Отмечается, что преступление было выявлено и раскрыто благодаря принципиальной позиции полицейского. Уголовное дело в ближайшее время направят для рассмотрения в Стрежевской городской суд.