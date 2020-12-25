Добрые новости
25 декабря,
2020
1
фото
Новости

Жительницу Стрежевого будут судить за взятку в сто тысяч полицейскому

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

Прокуратура Стрежевого обвинила 54-летнюю женщину в том, что она дала взятку сотруднику полиции за отказ от возбуждения уголовного дела в отношении ее знакомой. 

Жительницу Стрежевого будут судить за взятку в сто тысяч полицейскому

Как сообщает пресс-служба областной  прокуратуры,  данное уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.


По версии следствия, в сентябре этого года обвиняемая, зная о том, что в отношении ее знакомой проводится проверка по факту незаконной продажи рыб, которые занесены в Красную книгу, через знакомого передала сотруднику местного отдела полиции взятку в размере 100 тысяч рублей. За эту сумму полицейский должен был поменять изъятую ценную рыбу на обычную. Тогда знакомая обвиняемой смогла бы избежать уголовной ответственности.


Отмечается, что преступление было выявлено и раскрыто благодаря принципиальной позиции полицейского. Уголовное дело в ближайшее время направят для рассмотрения в Стрежевской городской суд.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.