Жительницу Парабели оштрафовали за оскорбление учительницы

В прокуратуру Парабельского района обратилась учительница одной из школ и сообщила, что ее оскорбила односельчанка. Прокуратура провела проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в декабре 2020 года мать одного из детей, обучающихся в школе, в которой трудится заявительница, явилась в здание образовательного учреждения в вечернее время, чтобы высказать заявительнице претензии по поводу ее работы. В ходе возникшего конфликта женщина высказала в адрес педагога оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики», — говорится в сообщении.





В итоге прокурор района возбудил в отношении виновной административное дело об оскорблении. Женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.





Постановление мирового судьи Парабельского судебного района в законную силу не вступило.