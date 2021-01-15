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15 января,
2021
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Жительницу Парабели оштрафовали за оскорбление учительницы

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В прокуратуру  Парабельского района обратилась учительница одной из школ и сообщила, что ее оскорбила односельчанка. Прокуратура провела проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Жительницу Парабели оштрафовали за оскорбление учительницы

«Установлено, что в декабре 2020 года мать одного из детей, обучающихся в школе, в которой трудится заявительница, явилась в здание образовательного учреждения в вечернее время, чтобы высказать заявительнице претензии по поводу ее работы. В ходе возникшего конфликта женщина высказала в адрес педагога оскорбления, в том числе с использованием нецензурной лексики», — говорится в сообщении. 


В итоге прокурор района возбудил в отношении виновной административное дело об оскорблении. Женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.


Постановление мирового судьи Парабельского судебного района в законную силу не вступило. 

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