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02 октября,
2020
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Жительнице Томской области пришлось через суд избавляться от соседских ульев

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Жительнице Кожевниковского района пришлось обратиться с суд, что обязать свою соседку по земельному участку убрать улья. Об этом сообщает пресс-служба Кожевниковского районного суда.

Жительнице Томской области пришлось через суд избавляться от соседских ульев

В иске женщина написала, что ее соседка разместила на своем участке восемь ульев для пчел. Неоднократно пчелы кусали истца и членов ее семьи. Из-за укусов пчел у женщины появилась аллергия, отекла левая часть лица.


«Также у истицы отсутствует возможность полноценно пользоваться своим земельным участком, проводить земельные работы, отдыхать, гулять с ребенком. В досудебном порядке урегулировать спор не представляется возможным, поскольку ответчик на контакт не идет, договоренности не соблюдает», — говорится в сообщении.


В итоге в суде было подписано мировое соглашение. Согласно ему, ответчица признает иск и обязуется в установленный срок убрать со своего участка ульи с пчелами.

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