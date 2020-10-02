Жительнице Томской области пришлось через суд избавляться от соседских ульев

Жительнице Кожевниковского района пришлось обратиться с суд, что обязать свою соседку по земельному участку убрать улья. Об этом сообщает пресс-служба Кожевниковского районного суда.

В иске женщина написала, что ее соседка разместила на своем участке восемь ульев для пчел. Неоднократно пчелы кусали истца и членов ее семьи. Из-за укусов пчел у женщины появилась аллергия, отекла левая часть лица.





«Также у истицы отсутствует возможность полноценно пользоваться своим земельным участком, проводить земельные работы, отдыхать, гулять с ребенком. В досудебном порядке урегулировать спор не представляется возможным, поскольку ответчик на контакт не идет, договоренности не соблюдает», — говорится в сообщении.





В итоге в суде было подписано мировое соглашение. Согласно ему, ответчица признает иск и обязуется в установленный срок убрать со своего участка ульи с пчелами.