Добрые новости
03 июня,
2021
1
фото
Новости

Жительнице Кедрового придется отработать 20 часов за клевету на внуков

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Жительницу Кедрового осудили за клевету на свою дочь и внуков, в связи с этим она должна была выплатить штраф и отбыть принудительные работы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Жительнице Кедрового придется отработать 20 часов за клевету на внуков

«Жительница Кедрового сделала ложный вызов в местный пункт полиции и орган опеки и попечительства администрации города, сообщив о том, что ее дочь употребляет спиртное вместе со своими несовершеннолетними детьми. Когда полицейские приехали, данная информация не подтвердилась. В итоге в отношении гражданки был составлен протокол по ст. 19.13 КоАП РФ, рассмотрев который, суд оштрафовал женщину на 1000 рублей», — говорится в сообщении.


Женщина не стала оплачивать штраф добровольно, поэтому в отношении нее судебные приставы возбудили исполнительное производство. Приставы выяснили, что женщина не работает, не имеет денег на счетах, а также имущества, подлежащего аресту, ведет асоциальный образ жизни. Так как женщина категорически отказывалась оплачивать штраф, то был составлен новый протокол, но на этот раз за уклонение от исполнения административного наказания.


Суд, изучив материалы дела, назначил женщине 20 часов обязательных работ. Теперь гражданка должна убирать улицы. При этом нужно учитывать, что отбывание наказания не освобождает нарушителя от оплаты штрафа.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.