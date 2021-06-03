Жительнице Кедрового придется отработать 20 часов за клевету на внуков

Жительницу Кедрового осудили за клевету на свою дочь и внуков, в связи с этим она должна была выплатить штраф и отбыть принудительные работы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

«Жительница Кедрового сделала ложный вызов в местный пункт полиции и орган опеки и попечительства администрации города, сообщив о том, что ее дочь употребляет спиртное вместе со своими несовершеннолетними детьми. Когда полицейские приехали, данная информация не подтвердилась. В итоге в отношении гражданки был составлен протокол по ст. 19.13 КоАП РФ, рассмотрев который, суд оштрафовал женщину на 1000 рублей», — говорится в сообщении.





Женщина не стала оплачивать штраф добровольно, поэтому в отношении нее судебные приставы возбудили исполнительное производство. Приставы выяснили, что женщина не работает, не имеет денег на счетах, а также имущества, подлежащего аресту, ведет асоциальный образ жизни. Так как женщина категорически отказывалась оплачивать штраф, то был составлен новый протокол, но на этот раз за уклонение от исполнения административного наказания.





Суд, изучив материалы дела, назначил женщине 20 часов обязательных работ. Теперь гражданка должна убирать улицы. При этом нужно учитывать, что отбывание наказания не освобождает нарушителя от оплаты штрафа.